Hareket, 5.000 tonluk özel proje için Belçika'da

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07 Aralık 2017, 12:05

Ağır taşımacılıkta zorlu projeleri gerçekleştiren Hareket, Belçika’da çok özel bir projeye imza atıyor.

Yedi aşamada toplam 125 metrelik çekme operasyonu esnasında projenin en zor kısmı, gerçekleştirilen işlemlerin tren garı işletilmeye devam edilirken yapılması koşuluydu. Bu nedenle tren hatlarının kuzey batısında oluşturulan montaj alanında monte edilen kısmın, tren hatları arasına monte edilmiş olan geçici kuleler üzerindeki kızaklarda, çalışmakta olan tren hatlarının üzerinden kaydırılması planlandı. Hareket, ilk etapta yaklaşık 2000 ton 16 metre, ikinci etapta 2400 ton 10,6 metre olmak üzere 26,6 metre çekme işlemini gerçekleştirdi. Saha içi yatay çekme işleminde ekipman olarak 4 adet 200 tonluk strand jack kullanıldı. Hareket‘in 2017 Haziran ayında başladığı zorlu çalışmalar günümüzde devam ediyor.