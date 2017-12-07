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Çan, Karsan'dan 20 adet Jest+ aldı

Çan, Karsan'dan 20 adet Jest+ aldı

Tarih 07 Aralık 2017, 12:57

50’nci yılını geride bırakan Karsan, son olarak Çanakkale’nin Çan İlçesi’ne 20 adet Jest+ minibüs teslimatı gerçekleştirdi.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, yurtiçi teslimatlarına bir yenisini daha ekledi.



Türk otomotiv sanayisinin yerli üreticisi Karsan, yurtiçi ve yurtdışı teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, son olarak Çanakkale’nin Çan İlçesi’ne 20 adet Jest+ minibüs teslimatı gerçekleştirdi. Çan Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında gerçekleşen alım dolayısıyla düzenlenen teslimat törenine; Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemali Ergin, Çan Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Arif Azak ve Karsan Satış Bölge Müdürü Celal Yalnız’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çan, konforlu ulaşımla tanışıyor!
Karsan Jest+, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekânı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, sessiz ve çalışkan yapısıyla da en iyi verimin elde edilmesine yardımcı oluyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.



 

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