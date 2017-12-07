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Tofaş'a mükemmelliyet ödülü

Tofaş'a mükemmelliyet ödülü

Tarih 07 Aralık 2017, 11:57

Tofaş’ın yeni ıntranet uygulaması TofaşGO’ya European Excellence Awards’tan ödül.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş’ın kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği intranet ve mobil uygulaması TofaşGO, Avrupa’nın iletişim alanında en prestijli ödüllerden biri olarak bilinen European Excellence Awards’ta ödüle layık görüldü. European Excellence Awards, Tofaş’ın yaklaşık 10 bin çalışanını tek bir platformda buluşturduğu TofaşGO uygulamasını, 2017 yılının ‘Intranet’ kategorisinde en başarılı proje olarak seçti.

Otomotiv sektöründe yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Tofaş, dijitalleşme yolunda yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Tofaş son olarak, kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği yeni intranet uygulaması TofaşGO ile başarısını uluslararası platformlarda da kanıtladı. Avrupa genelinde farklı sektör ve kategorilerde gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerin üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, başarılı iletişim projelerinin ödüllendirildiği European Excellence Awards (Avrupa Mükemmeliyet Ödülleri), Tofaş’ın yenilenen intraneti ve yeni mobil uygulaması TofaşGO’yu ödüle layık gördü. Avrupa’da iletişim alanında en prestijli ödüllerden biri olarak bilinen ve 59 kategoride dağıtılan European Excellence Awards jürisi, Tofaş’ın yaklaşık 10 bin çalışanını tek bir platformda buluşturduğu TofaşGO uygulamasını 2017 yılının ‘Intranet’ kategorisinde en başarılı projesi olarak seçti.

Tüm Tofaş çalışanlarının internet üzerinden ya da iOS ve Android telefonlardan ulaşabildikleri TofaşGO, şirket içerisinde farklı pek çok alanda bilgilenme sürecini hızlandırırken, aynı zamanda sosyal platform üzerinden çalışanlar arasında iletişim ve paylaşımı da mümkün kılıyor.

 

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