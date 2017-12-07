Krone’den önemli teslimatlar

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07 Aralık 2017, 11:48

Almanya dışında sadece İzmir/Tire’de üretim yapan Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, Türkiye’deki büyük filolara teslimatlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Yurt içinde satışlarını düzenli bir şekilde arttırarak filo ağını sürekli genişleten Krone, İzmir’in en büyük lojistik şirketlerinden Transnak’a 10 adet Profi Liner ve İstanbul’un saygın lojistik şirketlerinden Sinnep Uluslararası Taşımacılık’a 10 adet Profi Liner HP teslimatı gerçekleştirdi. Krone’nin Tire fabrikasında gerçekleşen teslimat törenlerinde Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt ile birlikte Transnak firma sahipleri Zeki Karakuzulu ve Ali Karakuzulu’yu ve Sinnep Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Mustafa Sinnep’i ağırladılar.Teslim aldığı 10 adet Profi Liner ile birlikte filo büyüklüğünü 30 araca çıkartan Transnak’ın filosundaki treylerlerin büyük bir çoğunluğu Krone imzası taşıyor. Transnak firma ortaklarından Ali Karakuzulu, “Bize güven veren, kârlı ve kaliteli bir ticaret yapmamıza olanak sağlayan Krone markasına olan güvenimizi sürdürüyoruz. Krone’nin Tire fabrikasında artık iyice oturan bir düzen var. Satın alma kararımızı verirken hiç tereddüt etmedik. İnanıyorum ki uzun yıllar Krone markasıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sinnep Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Mustafa Sinnep ise, “İlk defa Krone ile çalışma fırsatı buluyoruz. Tren taşımacılığında yıllardır süre gelen tecrübesi, herkes tarafından onaylanan sağlamlığı, Türkiye’deki deneyimi ve geniş satış sonrası hizmet ağı bizim kararımızı bu şekilde vermemizi sağlayan faktörler oldu. Hem firmamıza hem de Krone’ye hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Teslimat törenlerine ilişkin verdiği demeçte iki önemli lojistik firmasını peşpeşe ağırlamaktan ötürü mutlu olduğunu dile getiren Rıza Akgün, “Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyüyen bir yapı oluşturduk. 110 yılı aşkın süredir Almanya’da tecrübe ettiğimiz unsurları burada Türk nakliyecisiyle buluşturuyoruz. Marka olarak hem Türkiye’ye hem de Türk nakliyecisine olan inancımızı sürdürüyoruz. Burada nakliyecilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.