Brisa yeni franchise modeli ile Otopratik mağaza sayısını 3 yıl içinde 4 katına çıkartacak

06 Aralık 2017, 18:40

Brisa, Otopratik franchise noktalarında aylık 200.000 TL ciro ve yüzde 40’a varan kâr marjıyla kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor

Araç sahipleri hız, esneklik ve güvenilirlik talep ediyor

Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarı 5 yıl boyunca %5 büyüyecek

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, araç sahiplerine 360 derece servis sunan araç bakım merkezi Otopratik’i Türkiye çapında franchise sistemi ile yaygınlaştırma kararı aldı. Tüketicilerin araçlarıyla ilgili servis ve bakım hizmetlerini tek bir çatı altında alabilmelerine olanak tanıyan Otopratik mağazalarının sayısı 2017 yılı sonunda 60’a, 2018 yılı sonunda ise 80’e yükselecek. 2020’de 200 Otopratik mağazası ile Brisa, müşterilerine hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam edecek.Türkiye otomotiv satış̧ sonrası pazarında lastik, jant, akü̈, yağ ve diğer yedek parça hizmetlerini sağlayan birbirinden ayrı işletmeler tüketicilere ihtiyaç̧ duydukları hizmetleri sunmak için faaliyet gösteriyor. Hızın önem kazandığı bir çağda tek bir araçla ilgili olan farklı hizmetleri, farklı noktalardan almak, araç sahipleri için zaman, maliyet ve verimlilik kaybına neden oluyor. Otopratik ile Brisa, müşterilerine yenilikçi mağaza konsepti ve uzman kadrosuyla geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunuyor.İş ortakları ile birlikte %100 müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına değinen Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından Sabancı Holding ve Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa çatısı altında oluşturduğumuz Otopratik iş modelimizle hızla değişen müşteri beklentilerini yenilikçi çözümlerle karşılıyoruz. Otopratik, bakım, onarım, lastik gibi birçok farklı hizmeti tek çatı altında sunarak binek ve hafif ticari araç̧ sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Garantili parça ve isçilik, şeffaf fiyatlandırma ve kurumsallığıyla araç̧ sahiplerine güvenilir hizmet sunuyor. Böylece araç kullanıcıları tüm ihtiyaçlarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Dijital ve inovatif hizmetlerle de desteklenen Otopratik mağazaları, bugünden geleceğin servis ve bakım hizmetlerini müşterilerine sunarak onlara 360 derece değer sağlıyor. Tüm paydaşlarımız için önemli faydalar sunan bu iş modelini ülke çapında yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımıza hız verdik” dedi.Bağımsız araştırma şirketi İpsos’un gerçekleştirdiği pazar araştırmalarına göre, otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetlerde servis hızı ve “aynı noktada birden fazla hizmetin sunulması” müşterilerin en çok önem verdiği noktalar arasında en üst sırada yer alıyor. Servis hızı müşterilerin %26’sı için en önemli parametre olurken, onu son 10 senede 4. sıradan 2. sıraya çıkan “aynı noktada birden fazla hizmetin sunulması” izliyor. Aynı zamanda tüketiciler aracının bakımını yaptırdığı servis noktasında randevusunu yaptırarak, daha az beklemeyi tercih ederken, ferah bir ortamda zamanını iyi bir şekilde değerlendirmeye önem veriyor.Bu iç görüden ve Brisa’nın en önemli değerleri arasında yer alan müşteri odaklılık anlayışından yola çıkarak Otopratik konseptini hayata geçirdiklerini dile getiren Avdan; “Araç sahiplerine, araç bakımında en iyi deneyimi sunabilmek amacıyla Otopratik’lerde lastik bakımından yağ değişimine, filtrelerin değiştirilmesinden akü bakımı, kontrolüne ve değiştirilmesine kadar araçların periyodik olarak ömrünü tamamlayıp değişmesi gereken birçok ürün ve bunlara ait hizmet aynı çatı altında veriliyor. Hızlı oto bakım hizmetleri her marka ve model binek ve hafif ticari araç için garantili olarak ortalama 2 saat içinde tamamlanıyor. Aynı zamanda araç sahipleri, araçları işlemdeyken bekleme alanında tabletler üzerinden internete girebiliyor, tabletler üzerinden internet erişimi de sunulan konforlu bekleme salonlarında keyifli vakit geçirebiliyor. İpsos tarafından gerçekleştirilen bağımsız pazar araştırmasına göre; mağazalarımızdan hizmet alan 10 kişiden 9’u Otopratik’i yakın çevresine tavsiye ediyor” şeklinde konuştu.Araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan araç bakım merkezi Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone ve Lassa’yı da müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, araçta bulunan 52 farklı noktaya yönelik servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetlerin arasında; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri sunuluyor.Yenilenen web sitesi Otopratik.com.tr üzerinden araç kullanıcıları online olarak diledikleri hizmetler için teklif ve randevu alabiliyor. Sitede aynı zamanda sürücülerin emniyetli ve konforlu bir sürüş için dikkat etmesi gereken faydalı bilgiler ve sunulan hizmetler de yer alıyor.Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa otomotiv satış sonrası pazarında özel servisler ve franchise servis ağları, hızlı bir büyüme performansı sergiliyor. Yetkili kanalın üzerinde pazar payına sahip bu segmentin büyümesinde teknoloji ve müşteri dinamiklerine göre sürekli gelişim sağlamak önemli bir rol oynuyor.Türkiye’de de araç parkının hızla büyümesinin de etkisiyle otomotiv satış sonrası pazarı, yüksek bir potansiyele sahip ve hızlı bir gelişim içerisinde. Bu doğrultuda 4.5 milyar Dolar’a ulaşan pazar büyüklüğünün gelecek 5 yılda, Dolar bazında yıllık ortalama %5 büyümesi bekleniyor. Ancak bu büyümenin sağlanabilmesi için kârlılığı yıldan yıla düşen bağımsız özel servislerin kurumsal bir çatı altında, güncel müşteri trendlerine uygun şekilde hizmet vermeye başlaması gerekiyor.Brisa, Otopratik franchise noktalarında aylık 200.000 TL ciro ve yüzde 40’a varan kâr marjıyla kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyorOtopratik’in yenilikçi iş modeli ile gelecek nesillere aktarılabilecek bir yatırım fırsatı sunduğuna değinen Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Otopratik iş modelimizle büyüme potansiyeli yüksek hızlı bakım sektöründe aynı zamanda kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Otomobil sektörü, araç bakımı ve servisi alanındaki yatırımcılar işlerini kurumsallaştırarak geliştirme, küresel standartlarda hizmet sunarak farklı müşteri gruplarına ulaşma, mağazadan içeri daha fazla müşteri çekme ve mevcut müşterilerde memnuniyet seviyesini arttırma gibi avantajlar elde ediyor. İş ortaklarımıza markalaşma, kurumsal denetim ve eğitimler, finansal ve operasyonel güç gibi önemli destekler sağlıyoruz. HaynesPro, Partvendo ve Castrol gibi lider kurumlarla yaptığımız iş birlikleri, ortak satın alma sistemimiz, dijital ve teknolojik altyapımızla Otopratik mağaza zincirimizi her daim güçlü tutuyoruz. Ortalama 300.000 TL yatırım maliyeti ile kurulan ve 12 ila 18 ay gibi kısa bir sürede yatırım geri dönüşü sağlayan Otopratik iş modelimiz, sağladığımız kurumsal güç ve yatırım desteği ile başarısını gelecek nesillere taşımaya odaklanıyor. Böylece hem müşterilerimiz, hem iş ortaklarımız, hem de ülkemiz kazanıyor. Hedefimiz, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, Balıkesir olmak üzere ekonomiye ve sektöre ivme kazandıran bu iş modelini yeni mağaza yatırımlarıyla ve iş ortaklarıyla tüm Türkiye’ye yaymak” şeklinde konuştu