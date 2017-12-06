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Pamukkale Turizm filosuna 7 adet daha Mercedes-Benz Tourismo kattı

Pamukkale Turizm filosuna 7 adet daha Mercedes-Benz Tourismo kattı

Tarih 06 Aralık 2017, 14:19

Pamukkale Turizm, 7 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 teslim aldı, toplam alımını 18 adede yükseltti.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren İzmir merkezli Pamukkale Turizm, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Mengerler Türk Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi Egemer’den 7 adet Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana yaptı. Pamukkale Turizm, bu alım ile birlikte 459 adet otobüsten oluşan filosundaki Mercedes-Benz marka otobüslerin sayısını 175 adede çıkardı.



Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan, Mengerler Ticaret Türk A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Genel Müdürü Mustafa Ayar, Genel Müdür Yardımcısı Murat Duru, Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç ve Özmal Araç Müdürü Ahmet Aksoy katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Bugün bizim için çok önemli ve heyecan verici bir gün. Sektörünün en önemli firmalarından biri olan Pamukkale Turizm’e 7 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs teslimatını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bu adetlerle birlikte son 2 ayda 18 araç teslim etmiş olduk. Bizi çok mutlu eden bu alımın kendilerine bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bayimiz Mengerler Türk Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi Egemer, BusStore ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ekibine bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Mengerler Türk Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Genel Müdürü Mustafa Ayar ise, “Değerli iş ortağımız Pamukkale Turizm’e 7 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 satışını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Türkiye’nin en köklü şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve turizm şirketlerinden biri olan Pamukkale Turizm ile olan değerli birlikteliğimizin devamını ve yeni araçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, “Mercedes-Benz Türk ve Pamukkale Turizm arasındaki işbirliği yıllardır devam ediyor. Mercedes-Benz Tourismo araçlarını tercih etmemizin ana sebebi rakipsiz yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyetleridir. Pamukkale Turizm olarak her zaman güven ve kaliteye önem veriyoruz. Bu doğrultuda da yeniliğe yapılan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu alım ile filomuzdaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısı 175 adede çıktı. Mercedes-Benz Türk, BusStore, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Mengerler Türk Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi Egemer yetkililerinin bize gösterdiği ilgi de bizleri çok mutlu etti. Bu sene 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü kutluyor ve iş birliğimizin devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

 

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