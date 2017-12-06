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Güç, konfor ve yakıt tasarrufu; Renault Trucks T520, Hatay’daydı
06 Aralık 2017, 13:51
Renault Trucks, Hatay’da düzenlediği özel organizasyonda bölgenin önde gelen lojistik firmaları ile buluştu.
Uluslararası lojistik alanında hizmet veren katılımcılara, Renault Trucks T 520 çekiciler tanıtıldı. Güç ve konforu bir arada sunan bu çekiciler, yakıt cimriliği ile de ön plana çıkıyor.
Hatay merkezli lojistik firmaları, Renault Trucks’ın düzenlediği organizasyon ile bir araya geldi. Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ve yönetim ekibi, Renault Trucks T 520 çekiciler ile ilgili müşterilere bilgi vererek, görüşlerini aldılar. Gaziantep, Adana ve Mersin’de Renault Trucks yetkili bayi olarak hizmet veremeye devam eden İmam Kayalıoğulları Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu, Genel Müdürü Feridun Kısa, Adana Satış Müdürü Sinan Karaman da bu özel organizasyona ev sahipliği yaptılar.
Hatay, lojistik sektöründe Türkiye’nin en önemli damarlarından biri
Lojistik sektöründe Hatay’ın önemini vurgulayan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine,; “Hatay, Türkiye’nin en önemli lojistik üslerinden biri. Uluslararası lojistik alanında gelişen Hatay, bu alanda hizmet veren pek çok önemli firmanın merkezi halinde. Renault Trucks olarak 1999 yılından bu yana müşterilerimize daha yakın olabilmek adına Hatay’da varlığımızı sürdürüyoruz. Değerli bayimiz İmam Kayalıoğulları’nın da desteği ile bu bölgede bulunan lojistik firmaları için Renault Trucks satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz” şeklinde açıkladı.
Renault Trucks T serisinin 2016 yılında sunulan versiyonu ile lojistik firmaları için kazançlı çözümler sağladığının altını çizen Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine; “Müşterilerden aldığımız geri bildirimler, bize T serisi çekicilerimizin, yakıt verimliliği ve sürüş konforu bakımından olağanüstü bir performans sunduğunu gösteriyor. Renault Trucks T çekicilerin 2016 versiyonu ile müşterilerimizin işletim maliyetlerinde daha tasarruflu olmalarını sağladık. Şaside ve güç aktarma organlarındaki gelişmeler ile hem yakıt tüketimi azaltıldı, hem de taşıma kapasitesi arttırıldı. Yakıt tüketimini azaltmak için araç aerodinamiklerinin iyileştirilmesi, taşıma kapasitesinin arttırılması için araç ağırlığının azaltılması sağlandı. Renault Trucks T520 yüksek kabin çekicilerimiz, bütün bu avantajların yanı sıra olağanüstü bir konfor sunuyor. Bu durum da otomatik olarak sürücülerin performansına yansıyor” diye belirtti.
Sebastien Delepine, Renault Trucks T520 çekicilerin konforuna değinerek; “Renault Trucks T520 yüksek kabinli çekiciler, düşük işletim maliyetleri ve performansları ile filo sahiplerinin tercihi oluyor. Öte yandan uzun yol koşullarında hem sürüş hem de dinlenme sırasında sunduğu konfor ile sürücüler de çekicilerimize büyük ilgi gösteriyor” dedi.
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