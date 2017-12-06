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Anadolu Motor yedek parça sektöründeki iddiasını güçlendiriyor

Anadolu Motor yedek parça sektöründeki iddiasını güçlendiriyor

Tarih 06 Aralık 2017, 13:49

Anadolu Motor, yedek parça üretiminde büyümeyi planlıyor.

1965 yılından beri üretimini yaptığı markaların yanı sıra distribütörlüğünü üstlendiği ürünlerin yedek parça tedariğinde güvenilir bir kaynak olan Anadolu Motor, Landini Globe traktörlerinin yurt içinde üretimi ile pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Jeneratörden motopompa, traktörden çapa makinesine kadar geniş yelpazede ürün portföyüne sahip olan Anadolu Motor, yedek parça sektöründe de ANPA markasıyla pazarın en güçlü oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

Anadolu Motor Yedek Parça Satış ve İhracat Müdürü Ferruh Biçer ; Anadolu Motor’un ANPA markasıyla yedek parça işinde de iddialı olduğunu  söyledi. Halihazırda üretimini ve distribütörlüğünü üstlendikleri traktör, deniz motoru, motor, motopomp, jeneratör, çapa ve çim biçme makinelerinin yedek parçalarını yurdun dört bir yanına yaygın servis ağı üzerinden hızla ulaştırdıklarını belirten Biçer şöyle devam etti;

“Dünyanın yedek parça pazarındaki en büyük markalarıyla yaptığımız distribütörlük ve işbirliği anlaşmaları sayesinde portföyümüzde yer alsın ya da almasın traktör ve güç ürünlerine yönelik her türlü yedek parça ihtiyacını  uygun fiyat ve tedarik garantisiyle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde stok ve ürün çeşitliliğini arttırarak iş hacmimizi daha da büyüteceğiz. Geniş yedek parça bayi ağımız ile Türkiye’nin her noktasında yedek parça sektörünün en güçlü markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

 

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