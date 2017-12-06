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Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim Departmanında yeni atama

Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim Departmanında yeni atama

Tarih 06 Aralık 2017, 13:39

2013 yılından bu yana Anadolu Isuzu’da çalışan Handan Düzgün, Kasım ayı itibariyle Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim sorumluluğunu üstlenecek.

Anadolu Üniversitesi’nde önce Halkla İlişkiler, daha sonra İşletme Yönetimi bölümünü bitiren ve yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlayan Handan Düzgün, kariyerine 2007 Temmuz ayında Sabancı Holding Kurumsal İletişim Sorumlusu ve Genel Müdüre bağlı baş asistan olarak başladı.

2013 yılından bu yana Anadolu Isuzu’da çalışmakta olan Düzgün, Kasım ayından itibaren Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Deparmanı’nda görev yapacak. Düzgün, evli ve bir çocuk annesi.

 

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