Bloodhound ve Castrol dünya hız rekorunu kırmanın peşinde

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06 Aralık 2017, 13:27

Süpersonik hız otomobili Bloodhound’un Castrol iş birliği ile kıracağı 22. Dünya Kara Hız Rekoru için ilk test sürüşü tamamlandı!

Castrol’ün yüksek performanslı madeni yağ, motor yağı ve fren-hidrolik sıvılarını temin ederek desteklediği, saatte 1.609 km’ye ulaşarak yeni bir dünya kara hız rekorunu kırmayı hedefleyen süpersonik hız otomobili Bloodhound, Birleşik Krallık’taki ilk test sürüşünü büyük başarıyla tamamladı. Bir ay boyunca devam eden test sürüşlerinin ardından gerçekleştirilen halka açık ilk hız testinde Bloodhound’un motor, direksiyon, fren, süspansiyon gibi aksamları zorlu bir testten geçmiş oldu.Bloodhound, İngiltere’nin güneybatısında yer alan Cornwall Havalimanı’ndaki 2,7 km’lik pistte, halka açık ilk test sürüşünde 8 saniyede saatte 337 km’lik hıza ulaştı. 135.000 beygir gücüne sahip olan Bloodhound, Formula 1’e katılan tüm araçların toplamının altı katı üzerinde devasa bir güce sahip bulunuyor. Önderliğini Richard Noble’ın yaptığı projede, hedeflenen 1.609 km/s hıza ulaşmak için EJ200 jet motorunun yanı sıra Castrol’ün güçlü motor yağı EDGE SUPERCAR da kullanılıyor. Castrol’ün motor yağı serisindeki premium ürünü Castrol EDGE SUPERCAR, zorlu koşullar için Bloodhound ekibinin performans kriterleri arasında yer alan maksimum güç, minimum sürtünme ve en üst seviyede motor dayanıklılığı için test edildi. Castrol EDGE SUPERCAR, bu zorlu testler sonucunda gücünü ve etkisini kanıtlayarak, motorun en zorlandığı anlarda dahi Bloodhound ekibinin hedeflediği maksimum motor performansının sağlanmasına katkıda bulunacak.Süpersonik hız otomobili Bloodhound’un Proje Direktörlüğü görevini yürüten Richard Noble, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:“Bloodhound yüksek teknolojiye sahip eşsiz bir araç ve bu aracı pistte görmek gerçekten harika bir deneyim. Castrol’ün öncü teknolojisi ile geliştirilen tüm madeni yağların araçta kullanılması ile alınan sonuç bizim için çok memnun edici. Rekor denemeleri söz konusu olduğunda, mümkün olan en yüksek güç-ağırlık oranına sahip olmalıyız. Bir yandan aracı mümkün olduğunca hafifletirken diğer yandan gücünü korumamız gerekiyor ve Castrol’ün rekor kırma konusundaki muazzam tarihi ile buna katkıda bulunacağına eminiz”Castrol Küresel Pazarlama Başkanı A. S. Ramchander, projeyle ilgili şöyle konuştu:“Bloodhound projesi için tercih edilmiş bir iş ortağı ve tedarikçi olarak, 2014 yılından bu yana bu projeye destek vermekten oldukça mutluyuz. Bugüne kadar, Kenelm Lee Guiness’in 1992’deki ilk rekor denemesinden (215km/s) filo komutanı Andy Green’in 15 Ekim 1997’de Thrust SSC ile kırdığı hız rekoruna (1.228 km/s) kadar, Dünya Kara Hız Rekorları 21 kez Castrol kullanılarak kırıldı. Şimdi de Bloodhound’un halka açık ilk test sürüşünü tamamladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, bize Castrol EDGE SUPERCAR gibi yüksek performanslı ürünlerimizin sınırları zorlamadaki gücünü bir kez daha gösteriyor. Bloodhound ile yaptığımız bu iş birliği ile Castrol ortaklığında 22. Dünya Kara Hız Rekoru’nu kırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”