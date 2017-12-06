Anasayfa » 3d Lojistik

Mars Logistics müşterilerinin depo maliyetlerini düşürüyor

06 Aralık 2017, 13:14

Türkiye’nin lider lojistik firması Mars Logistics, 2015 yılında başladığı Milk Run hizmetinin süresini 2 yıl daha uzattı.

Bu kapsamda iki dev firmanın operasyonlarını da yürütmeye başlayan Mars Logistics yılda toplam 42 bin sefer gerçekleştiriyor



İki yıl önce otomotiv sektörüne milk-run taşımacılık modeli hizmeti vermeye başlayan Mars Logistics, planlı seferlerle tam zamanında lojistik hizmet sunarken, depo stok yüklerini azaltarak maliyet avantajı yaratıyor. Renault ile başlayan bu hizmete otomotiv sektöründen iki firmayı daha ekleyen Mars Logistics, yaklaşık 1900 ünitelik özmal araç filosuyla özellikle otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Trakya, Manisa gibi şehirlerde Milk Run taşımacılık gerçekleştiriyor. Mars Logistics’in hizmet verdiği firmalar, ülkemizin otomotiv üretimine büyük katkı sağlayan firmalar arasında yer alıyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ekim ayında otomotiv ürünlerinin yüzde 23’ü bu firmalar tarafında üretildi.



Adını Amerika Birleşik Devletleri’nde süt dağıtımından alan ve 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de uygulanmaya başlayan Milk Run taşımacılık modeli, bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemine dayanıyor.



Hem zamandan hem maliyetten tasarruf

Mars Logistics, milk run taşımacılık hizmeti ile depo stok yüklerini azaltarak ve tam zamanında lojistik hizmeti sunarak müşterilerine maliyetlerini azaltmalarını sağlıyor. Önceden planlanan rotalama sistemi sayesinde müşterilerin sevkiyat ihtiyacı karşılıyor ve taşıma için kullanılan araçların kapasiteleri böylelikle en etkin şekilde düzenlenmiş oluyor. Milk Run taşımacılık sistemi ayrıca doğru ve hızlı planlama ile zamandan ve işgücünden tasarruf sağlayarak süreci verimli hale getiriyor.



Mars Logistics, bu taşımacılık modeli ile müşterilerine ayrıca yükleme veya taşıma esnasında oluşabilecek hasarları önleme, üretici tesisinde yeniden kalite kontrol işlemini ortadan kaldırma, maliyeti azaltma ve üretimi hızlandırma avantajı da sunuyor.



