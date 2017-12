41 kere Maşallah

Anasayfa » Piyasa

06 Aralık 2017, 13:10

2017 model 41 adet yeni 2+1 VIP seyahat otobüsü ile, Pamukkale Turizm yatırımlarına devam ediyor

Pamukkale Turizm’e Neoplan Yeni Tourliner ve Lion’s Coach EfficientLine otobüslerden oluşan 41 otobüslük yeni filosu, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Teslimat töreninde Pamukkale Turizm Ankara Bölge Müdürü Ufuk Bababalım’a araçları, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve VDF MAN Finans Satış Müdürü Soner Delikan teslim etti. Törende Pamukkale Turizm’den Hakan Cimbiş, MAN Otobüs Bölge Yöneticisi Emrah Albustanoğlu, VDF MAN Finans Yöneticisi Tuğrul Aykın ile her iki şirket yetkilileri de katıldı.Türkiye yollarında yıllarca tecrübe edilen Neoplan ve MAN EfficientLine 2+1 VIP otobüsler, hem yolcusunun hem de işletmecisinin memnuniyetlerini kazanarak, seyahat otobüsü sektöründe haklı ve tescilli bir konuma ulaştılar. Hem sağladıkları yüksek konfor, hem de yakıt tasarrufu ile EfficientLine 2+1 VIP seyahat otobüsleri, yolcuların ve firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor.IF 2017 tasarım ödüllü NEOPLAN’ın Yeni Tourliner modeli birçok ileri teknolojiyi, birbiriyle uyumlu ve koordinasyon içinde mükemmel bir performans ile ortaya koyuyor. Çok daha iyi bir performansı, çok daha az emisyon salınımı ve çok daha düşük yakıt tüketimi ile sunuyor. Standart sunulan MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C motoru, Yeni Tourliner’da %10 yakıt optimizasyonu sağlıyor. Yine aracın standartları arasında yer alan EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri de, hem sürüş konforu hem yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Keskin ve göz alıcı hatlara sahip dizaynı, bi-xenon farları ile estetik ve dinamizmi mükemmel biçimde birleştiriyor. Yeni Tourliner’ın bu benzersiz tasarımı, aynı zamanda rüzgar direncinde orta sınıf bir SUV’un değerlerine sahip. Yolcu bölümünde koridorsuz zemin yapısı, özel koltukları, oldukça rahat diz mesafesi, standart uydu ve GPS antenleri ile seyahat konforunu da en üst düzeyde sunuyor.Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Volkswagen Doğuş Finans, 2015 yılı itibari ile MAN Finans ile birleşerek otomotiv ve hafif ticari araç finansmanındaki uzmanlığını, ağır vasıta sektörü ile de güçlendirdi. VDF, Pamukkale Turizm ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. gibi, alanlarında köklü markaların birlikte yürüttüğü projelere, daha önceki projelerde olduğu gibi finansman çözüm ortağı olarak katkı sağladı.