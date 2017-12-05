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Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü açıldı
05 Aralık 2017, 14:46
Vosmer Otomotiv, Alsancak ve Gaziemir’den sonra Bornova’daki yeni tesisinde de hizmet vermeye başladı.
Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini İzmir Alsancak ve Gaziemir’deki 7 farklı showroomunda başarıyla gerçekleştiren Vosmer Otomotiv, Aralık başından itibaren İzmir Bornova’da yapımı tamamlanan modern teknolojiyle donatılmış yeni tesisinde de hizmet vermeye başladı. Vosmer Otomotiv, 37 bin metrekare alan üzerine kurulu, Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü olacak olan üçüncü lokasyonunda, Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche ve DOD markaları için yüksek kapasiteyle hizmet verecek.
İzmir’de 2009 yılından bu yana, Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan Volkswagen, SEAT, ŠKODA, Porsche ve DOD markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla yerine getiren Vosmer Otomotiv, Aralık ayı başında İzmir Bornova’da yapımı tamamlanan üçüncü tesisini hizmete açtı. Yetkili satıcısı ve servisi olduğu markalara, yeni lokasyonuyla birlikte Audi markasını da ekleyen Vosmer Otomotiv, toplamda 7.000 metrekarelik showroomlarında farklı markalardan 100 adet aracı sergileyebilecek.
500 kişilik ekiple hizmet verecek
Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü olan Bornova’daki üçüncü tesisini, İzmir ve çevresindeki otomobil severlerin hizmetine sunan Vosmer Otomotiv, içerisinde sosyal alanların da yer aldığı Bornova’daki modern tesisinde 500 kişilik deneyimli bir ekiple hizmet verecek.
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