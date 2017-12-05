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Renault’da Aralık ayına özel sıfır faiz fırsatı

Renault’da Aralık ayına özel sıfır faiz fırsatı

Tarih 05 Aralık 2017, 14:36

Renault, Aralık ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14* sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut.

Aralık ayında Symbol 60.250 TL, Clio HB 67.600TL, Clio ST 81.550TL, Megane HB 76.450 TL, Megane Sedan 76.450TL, Kangoo 60.950TL, Captur 90.200TL, Kadjar 106.100TL, Zoe 129.900TL, Talisman 150.750TL ve Koleos 183.200TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault’nun hafif ticari modellerinde de Aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.

 

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