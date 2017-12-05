Mercedes-Benz Türk, OSD üyelerini Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ağırladı

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05 Aralık 2017, 14:32

1 Aralık Cuma günü gerçekleşen toplantıya Ankara, İstanbul, Adapazarı, Bursa ve İzmit’ten 6 farklı firmadan12 temsilci katıldı.

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Lojistik Komitesi’nin 2017 yılındaki son toplantısının ev sahipliğini Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üstlendi. 2003 yılında Dış Ticaret Komitesi’nin altında Lojistik Çalışma Grubu olarak faaliyet göstermeye başlayan ve 2016 yılında komiteye dönüşen OSD Lojistik Komitesi, hem gündemi değerlendirdi hem de Aksaray Kamyon Fabrikası’nı gezdi. Anadolu Isuzu, Ford Otosan, MAN Türkiye, Oyak Renault, Toyota ve Türk Traktör şirketlerinin katıldığı toplantıda 2017 yılı Komite faaliyetlerinin değerlendirmesi yapıldı. 2018 yılı iş planının çıkarıldığı toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yürütülen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile çalışmada gelinen son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.Toplantıdan sonra üyelere yenilenen tesisleriyle birlikte Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gezdirildi. Aksaray Kamyon Fabrikası’nı gezen temsilcilere, üretim sistemleri ve Mercedes-Benz kamyonlarının teknolojisi hakkında en son bilgiler aktarıldı.Günümüzde 1.800’ü aşkın çalışanı olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, uzun yol ve nakliye araçları Mercedes-Benz Actros ile inşaat araçları Mercedes-Benz Arocs’un çeşitli varyasyonları üretiliyor. Aynı zamanda yurt dışı pazarları için de kamyon ve çekici üreten fabrika, ihracatını daha da artırmayı hedefliyor. 2018 yılına kadar devam eden 113 milyon Avro’luk yatırımı ile kapasitesini ikiye katlamayı planlayan Aksaray Kamyon Fabrikası, 2016 yılında müşteri beklentileri, pazar gereksinimi ve gelişen teknolojiyle birlikte ürün gamını tamamen yeniledi. Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde hâlihazırda inşaatı devam eden Mercedes-Benz Türk yeni AR-GE Merkezi’nin 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.