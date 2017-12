Anasayfa » Güncel

TÜRKİYE İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

05 Aralık 2017, 11:48

Medya takip ajansı PRNet Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri istatistiklerini inceledi. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre 2017 yılının ilk 11 aylık diliminde en az bin 851 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden elde edilen bilgilere göre Kasım ayında en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 23 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 11 ölümle Bursa, 9 ölümle Konya, 8 ölümle Antalya, 7 ölümle Gaziantep, 6’şar ölümle de İzmir takip etti.



HER YIL 2,3 MİLYON KİŞİ CAN VERİYOR

PRNet ve Ajans Press’in yazılı basın incelemesinde iş kazaları bu yılın 11 aylık diliminde 8 bin 962 haberle konuşulurken, iş sağlığı ve güvenliği konulu 23 bin 171 haber yapıldı. Her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişinin can verdiği dünyada yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. İş kazalarında meydana gelen ölümler en çok erkekleri vururken, kadınlarda daha az ölümlü kaza gerçekleşti.



Kasım ayında iş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tarım/orman işkolunun başı çektiği görülüyor.İnşaat iş kolu ikinci sırada yer alırken, taşımacılık üçüncü, ticaret/büro dördüncü, tersane beşinci, madencilik altıncı sırada yer alarak en fazla ölümlü kazanın yaşandığı branşlar oldu.