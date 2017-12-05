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Brisa, CDP ve BIST sürdürülebilirlik endeksi’ndeki başarılarıyla iş dünyasına liderlik ediyor

05 Aralık 2017, 11:39

Brisa, sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarıyla CDP İklim Değişikliği ve Su Programları ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni başarılara imza attı.

Şirket, 2015 yılından bu yana olduğu gibi Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki şirketler arasında yer almaya hak kazandı.



Brisa aynı zamanda, CDP İklim Değişikliği programında “A-“ derecelendirme notuyla “Leadership” ödülünü üçüncü kez kazandı. Brisa, CDP Su programında kazandığı “A-” derecelendirme notu ile de Türkiye’de bu alanda “Leadership” sınıflandırmasına girdi.



Brisa’nın ortağı Bridgestone ise CDP’nin uluslararası çaptaki Su programı listesinde “A” derecelendirme notu alan 73 şirketten biri olarak sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.



Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarıyla da iş dünyasına liderlik etmeye devam ediyor. Brisa, 2016-2017 dönemindeki çalışmaları doğrultusunda hem CDP İklim Değişikliği ve Su Programları hem de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde lider kurumlar arasında gösterilme başarısını sürdürdü. Brisa’nın ortağı dünya lastik devi Bridgestone da CDP’nin küresel ölçekte yaptığı sıralamada sürdürülebilir su yönetimi çalışmalarıyla su programında “A” derecelendirme notunu aldı.



Brisa Mühendislik Direktörü Haluk Kürkçü, “Brisa yaklaşık 30 yıllık geçmişini sürdürülebilirliğin bir tercih değil, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğu anlayışı üzerine inşa etti. Sunduğu değerle bu alanda öncülüğü üstleniyor. CDP İklim Değişikliği ve Su Programları’nda elde ettiğimiz başarılar ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl yeniden yer almamız da bunu kanıtlar nitelikte. Sürdürülebilirliği hammadde kullanımından üretim süreçlerine, finansal yapımızdan biyoçeşitlilik projelerine, toplumsal çalışmalardan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değere kadar her alana yayarak sürdürülebilirlik alanında mükemmelliği hedefliyoruz. Prestijli kurumların şirketimizi layık gördüğü bu başarılar da bizi bu konuda daha da cesaretlendiriyor” dedi.



Brisa, Borsa İstanbul’da işlem gören ve yüksek bir sürdürülebilirlik performansına imza atan şirketlerin kabul edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde yer almaya hak kazandı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketler çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapılarak seçiliyor. 2015 yılından bu yana Endeks’te yer alan Brisa, diğer öncü kurumlarla birlikte Türkiye’de sürdürülebilirliğin yaygınlaşması için çalışıyor.



Sürdürülebilirlik alanında uluslararası çapta önemli bir girişim olan CDP İklim Değişikliği Programı ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmeyi hedefliyor. Son 3 yıldır bu programda önemli başarılar elde eden Brisa, son olarak Su programında da “A-” derecelendirme notunu alarak Türkiye’de “Leadership” sınıflandırmasına girdi. Bu kapsamda, “CDP Turkey 2017 Climate Leadership" ve "CDP Turkey 2017 Water Leadership" ödüllerini almaya hak kazandı. Brisa, Türkiye’den yalnızca yedi şirketin kazandığı CDP iklim değişikliği programında liderlik ödülünü üçüncü ve Türkiye’den yalnızca beş şirketin kazandığı CDP su programı liderlik ödülünü ise ilk kez kazandı. 28 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "CDP Türkiye İklim Konferansı Liderler Paneli" sonrasında lider kuruluşlara ödülleri takdim edildi.



CDP’nin uluslararası çapta 700’den fazla şirketi değerlendirdiği Su programında ise Bridgestone, küresel ölçekli sürdürülebilir su yönetimi çalışmalarıyla “A” derecelendirme notunu aldı. Bu dereceye ulaşan 73 şirketten biri olan Bridgestone, sürdürülebilir bir yaşam için 2050 yılı ve sonrasına dair yarattığı vizyon çerçevesinde hareket ediyor. Bu doğrultuda tüm operasyonlarını çevre ve insan odaklı olarak gerçekleştiriyor.





