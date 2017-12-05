Pirelli 2018 yılından itibaren Dünya Ralli Şampiyonasına dönüyor

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05 Aralık 2017, 11:36

Pirelli, bir yıl ara verdikten sonra, yeniden Dünya Ralli Şampiyonasına dönüyor.

1973’teki ilk sezonundan itibaren Şampiyonada yer alan marka, yıllar içinde 181 yarış ve 25 dünya şampiyonluğu ile önemli bir başarıya imza atmış bulunuyor.Dünya Ralli Şampiyonası ve WRC2 feeder kategorisinin en yeni nesli için yeni ürünlerin homologasyonlarını geliştiren Pirelli, hem asfalt hem de çakıllı zeminlerde performansı ve dayanıklılığı daha da artırdı.Pirelli ayrıca gelecek yıldan itibaren Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının (Junior WRC) da tek tedarikçisi oldu. 1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğan pilotların katılabildiği bu şampiyonada aynı R2 konfigürasyonuna sahip Ford Fiesta araçlarla yarışılıyor. Şampiyon pilot, yepyeni bir Fiesta R5 sahibi olurken 2019 WRC2 sezonu için lastik, yakıt ve rallilere ücretsiz katılım paketleri de kazanıyor.Bu uygulamayla, Pirelli Star pilot programı ve WRC Academy gibi programlar aracılığıyla genç pilotların Dünya Ralli Şampiyonasındaki kariyerlerini geliştirme konusundaki Pirelli geleneği sürdürülüyor. Bu tanıtım serisi kapsamında şimdiye dek Craig Breen, Elfyn Evans, Hayden Paddon ve Ott Tanak gibi pilotlar fabrika takımlarıyla bu spor dalının zirvesine yükselmeyi başardılar. Son dünya şampiyonu Sebastien Ogier de gençler şampiyonluğunu 2008'de Pirelli lastikleriyle kazandı.Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola şu yorumda bulundu: “Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki uzun ve etkileyici geçmişimizle birlikte bu spor dalındaki en başarılı takımlar ve pilotlarla çalışmalarımızı da dikkate aldığımızda gelecek yıl geri dönmemiz doğal bir karar oldu. Güvenilirlikten ödün vermeden rekabet avantajı sağlama açısından Formula 1'den aldığımız pek çok dersten yararlanarak Dünya Ralli Şampiyonasının çok yönlü taleplerine uygun lastikler geliştirdik. Gençler şampiyonasına dönmekten de özellikle memnuniyet duyuyoruz zira geçmişte pek çok yıldızın kariyerini şekillendirmeye yardımcı olduğumuz gibi genç pilotları destekleme yaklaşımımıza mükemmel uyuyor.”Pirelli, gelecek yıl 22-28 Ocak tarihleri arasında Rallye Monte-Carlo ile başlayacak olan Dünya Ralli Şampiyonasının yanı sıra Avrupa Ralli Şampiyonasının tedarikçisi olmaya da devam edecek. Pek çok genç pilotun kariyer merdivenlerinde tırmanmasına yardımcı olan Avrupa Ralli Şampiyonasında Pirelli ile yarışan Kajetan Kajetanowicz’in arka arkaya üç şampiyonluğu bulunuyor. Avrupa 27 Yaş Altı Gençler Şampiyonasında kullanılacak R2 araçların lastikleri bir kez daha Pirelli tarafından özel olarak tedarik edilecek.Bütün bunlar, Pirelli’nin ultra yüksek performanslı yol araçlarının lastiklerinde olduğu kadar yetenekli genç pilotları geliştirmek ve ralli dünyasının zirvesine taşımak konusunda da dünya lideri olması anlamına geliyor.