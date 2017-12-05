TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Ağır Ticari

Scania ve Dassault Systèmes, işbirliğine gidiyor

Scania ve Dassault Systèmes, işbirliğine gidiyor

Tarih 05 Aralık 2017, 12:10

Dassault Systèmes ve Scania, 3DEXPERIENCE platformunun kullanımı konusunda bir anlaşma imzaladı

Dassault Systèmes, Scania ile 3DEXPERIENCE platformunu ve gelecekte yapılacak yenilikçi diğer çözümleri uygulama süreçlerini resmileştiren bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Bu işbirliği, Scania'nın yüksek kaliteli modüler ürün serisinin tasarımı, test edilmesi ve onaylanması süreçlerini maliyet açısından etkin bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. İşbirliği, mühendislik, imalat, servis ve satış gibi işlevsel özelliklerin ve süreçlerin gerçekçi simülasyonlarını artıracak. Scania'yı müşterilerine doğru ürünleri yüksek kalitede sunmasını desteklemenin yanı sıra daha az maliyetli ve kaynak kullanımı açısından daha etkin bir ürün geliştirme sürecini de destekleyecek.



"Scania'nın ünlü modüler sistemi, sayısız ürün çeşidinin geliştirilmesini ve tasarım değişikliklerinin sürekli olmasını sağlıyor" diyen Scania Mühendislik Bölümü Direktörü Michael Thel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu, müşterinin tercih ettiği uygulamaları oluşturmak için bir araya getirilebilecek tasarımlardan oluşan kapsamlı bir depo oluşturulmasını gerektiriyor. 3DEXPERIENCE platformu, araçlarımızın daha hızlı onaylanmasını sağlayan simülasyonu iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, benzersiz sanal ürün geliştirme süreçlerimiz boyunca tasarımdan imalata kadar eksiksiz bir izlenebilirlik ve dijital süreklilik sağlayacaktır."

Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Olivier Sappin ise şunları söyledi: "3DEXPERIENCE vizyonumuzun, bugün endüstride yaygın olan olağan ürün tasarımı odağının ötesinde, Scania'nın ihtiyaçları konusuna olan yaklaşımımızı formüle eden temel bir unsur olduğuna inanıyorum. "3DEXPERIENCE platformu ve sunduğu " Modular Glocal and Secure" endüstri çözümü deneyimi, yenilikçiliği hızlandırmak, ürün kalitesini ve performansını artırmak ve kitlesel özelleştirme ve karmaşıklık bağlamında maliyetleri düşürmek amacıyla dijital süreklilik sağlamaktadır. Scania da tüm değer akışı boyunca bu avantajların hepsinden fayadalanabilecektir."


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ağır Ticari

Ford Trucks, Afrika’daki büyümesine Mısır ile devam ediyor

 Ford Trucks, Afrika’daki büyümesine Mısır ile devam ediyor Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, yurtdışındaki bayi yapılanmaları ile uluslararası pazarda güçl...

Komatsu’dan sürücüsüz yük kamyonu

 Komatsu’dan sürücüsüz yük kamyonu Türkiye’de 1983 yılından bu yana distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu; operatörsüz olarak fo...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x