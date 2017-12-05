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Scania ve Dassault Systèmes, işbirliğine gidiyor
05 Aralık 2017, 12:10
Dassault Systèmes ve Scania, 3DEXPERIENCE platformunun kullanımı konusunda bir anlaşma imzaladı
Dassault Systèmes, Scania ile 3DEXPERIENCE platformunu ve gelecekte yapılacak yenilikçi diğer çözümleri uygulama süreçlerini resmileştiren bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Bu işbirliği, Scania'nın yüksek kaliteli modüler ürün serisinin tasarımı, test edilmesi ve onaylanması süreçlerini maliyet açısından etkin bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. İşbirliği, mühendislik, imalat, servis ve satış gibi işlevsel özelliklerin ve süreçlerin gerçekçi simülasyonlarını artıracak. Scania'yı müşterilerine doğru ürünleri yüksek kalitede sunmasını desteklemenin yanı sıra daha az maliyetli ve kaynak kullanımı açısından daha etkin bir ürün geliştirme sürecini de destekleyecek.
"Scania'nın ünlü modüler sistemi, sayısız ürün çeşidinin geliştirilmesini ve tasarım değişikliklerinin sürekli olmasını sağlıyor" diyen Scania Mühendislik Bölümü Direktörü Michael Thel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu, müşterinin tercih ettiği uygulamaları oluşturmak için bir araya getirilebilecek tasarımlardan oluşan kapsamlı bir depo oluşturulmasını gerektiriyor. 3DEXPERIENCE platformu, araçlarımızın daha hızlı onaylanmasını sağlayan simülasyonu iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, benzersiz sanal ürün geliştirme süreçlerimiz boyunca tasarımdan imalata kadar eksiksiz bir izlenebilirlik ve dijital süreklilik sağlayacaktır."
Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Olivier Sappin ise şunları söyledi: "3DEXPERIENCE vizyonumuzun, bugün endüstride yaygın olan olağan ürün tasarımı odağının ötesinde, Scania'nın ihtiyaçları konusuna olan yaklaşımımızı formüle eden temel bir unsur olduğuna inanıyorum. "3DEXPERIENCE platformu ve sunduğu " Modular Glocal and Secure" endüstri çözümü deneyimi, yenilikçiliği hızlandırmak, ürün kalitesini ve performansını artırmak ve kitlesel özelleştirme ve karmaşıklık bağlamında maliyetleri düşürmek amacıyla dijital süreklilik sağlamaktadır. Scania da tüm değer akışı boyunca bu avantajların hepsinden fayadalanabilecektir."
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