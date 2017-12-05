Aktaş Holding’e ödül

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05 Aralık 2017, 11:05

Aktaş Holding, BUSİAD tarafından düzenlenen ve kentteki kurumların, yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Bursa Yenileşim Ödülü’nde, ‘Liderlik’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, bünyesine yeni bir ödülü daha katmanın mutluluğunu yaşıyor.Aktaş Holding, Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen ve kentteki kurumların, yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Bursa Yenileşim Ödülü’nde, ‘Liderlik’ kategorisinde ödüle layık görüldü.Kurulduğu günden bu yana, AR-GE ve inovasyon öncelikli gelişim stratejilerini benimseyen ve küresel ölçekteki tüm uygulamalarında, yenilikçi yaklaşımları esas alan Aktaş Holding, bu alanlarda yapmış olduğu sürdürülebilir çalışmalarla, örnek başarılarına yeni bir halka daha ekledi.“Liderlik”, “Stratejinin Yönetimi”, “Bilgi, İşbirlikleri ve Diğer Kaynakların Yönetimi”, “Çalışanların Yönetimi”, “Süreç Yönetimi” ve “Sonuçlar” başlıklarında, toplam 6 kategorinin değerlendirildiği yarışmada, Liderlik kategorisi ödülünü kazanan Aktaş Holding, bu alanda yaptığı özverili ve başarılı çalışmaların meyvesini toplamanın haklı gururunu yaşadı.Aktaş Holding, Liderlik ödülünü 1 Aralık 2017 tarihinde BUSİAD tarafından düzenlenen Bursa 8. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ve Ödül Töreni’nde teslim alırken, ödül törenine Aktaş Holding çalışanları da katıldı.Düzenlenen törende, Aktaş Holding adına ödülü Teknik Grup Yöneticisi Hakan Korkmaz teslim aldı.Ödülü kazandıkları için büyük gurur duyduklarını belirten Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, kuruldukları günden bu yana sürekli olarak gelişen ve büyüyen bir şirket olduklarını söyledi.Nitelikli, alanında uzman bir kadro ile çalıştıklarını ve başarılarında çalışanlarının da büyük payı olduğuna dikkat çeken Erol, “Sürdürülebilir başarı odaklı çalışmalarımızda, gelişen teknoloji ve yeniliklere büyük önem veriyoruz. Sektörde yeniliklerin öncüsü ve lideri olma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ederken, ülkemize ve sektöre değer katacak çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Böylesine değerli bir ödülü kazanmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Aktaş Holding olarak, küresel düzeyde yenilikçi vizyonumuzla hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandıÖte yandan; BTSO tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar” ödüllerinde son 2 yıldır ‘İnovasyon’ kategorisinde ödülün sahibi olan Aktaş Holding, TAYSAD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda da son 5 yıldır patent / faydalı model alanlarında ödüller almış olup, yenileşim çalışmalarını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline dönüştürmeyi başardı.