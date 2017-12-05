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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Ford Trucks’tan yılın son fırsatı

Ford Trucks’tan yılın son fırsatı

Tarih 05 Aralık 2017, 10:57

200 bin TL kredi, 3 adet bakım paketi ve 3. yıl uzatılmış garanti

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, müşterilerine avantajlı teklifleri bir arada sunan, 2017’nin son büyük fırsatı “Üçlü Ekonomi Zirvesi”ni Aralık ayında da sürdürüyor.

Ford Trucks, 200.000 TL’ye, 3 yıl, %0,89 faizli kredi kampanyasını* yılın son ayında da sürdürürken, kampanya kapsamında çekici serisinde 3 adet bakım paketini** ve 3. yıl garantisini*** müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. Böylece 2017 bitmeden Ford Trucks çekici sahibi olan herkes, garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatma imkanına sahip olacak.

2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise yılın son ayına özel olarak, 2. El 1846T çekicilerde, 100.000 TL, 12 ay ve 0 faiz fırsatı sunuyor.

2017 bitmeden Ford Trucks sahibi olanlara ücretsiz check-up ve baskı balata kampanyası
2017 boyunca birbirinden avantajlı kampanyalara imza atan Ford Trucks, ‘Dikkat: Bu kış da fırsat var!’ sloganı ile kışın kendisini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde müşterilerine ücretsiz olarak check-up paketi hediye ediyor. Ayrıca, müşterilerinin yetkili servislerde yaptığı 1000 TL üstündeki mekanik harcamalara ise Ford Trucks yeleği hediye ediyor.

Ford Trucks 3542 ve 4142 inşaat serisi modellerinde ‘Çift Katlı Baskı Balata’ kampanyasını yılın son ayında da sürdüren Ford Trucks, bu değişim fırsatıyla müşterilerine çift katlı baskı balataya en avantajlı fiyatlarla geçme imkanı sunuyor. Ford Trucks müşterileri, çift katlı baskı balata değişimini kampanya kapsamında 3200 TL yerine 2000 TL’ye tüm Ford Trucks yetkili servislerinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleştirebiliyor.

Ford Trucks kampanyaları ve modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.fordtrucks.com.tr ve 4443673 no’lu çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

* Kampanya 0 km araçlar için (4X2 Yol Kamyonları, 6X2 Yataksız Yol kamyonları, 2533D ve 6x4 Çekici hariç) geçerlidir.  
** Bakım paketi kampanyası, 3 adet Akıllı Motor Bakımı ve 3 Adet Mekanik bakımı içermekte olup, bakım paketi sözleşmesi şartları dahilinde hediye edilmektedir.
*** Uzatılmış garanti, Ford Otosan tarafından sunulan +1 yıl ek garanti hizmet içeriğini ve sözleşme şartlarını kapsamaktadır.

 

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