Allison Transmission, Latin Amerika elektrikli araç pazarına açılıyor

05 Aralık 2017, 10:50

Allison Transmission, Volkswagen Caminhões e Ônibus şirketinin tamamen elektrikle çalışan e-Delivery kamyonu için Allison tam otomatik şanzımanları kullanacağını duyurdu.

Allison 2100 Serisi tam otomatik şanzıman donanımlı Volkswagen’in e-Delivery kamyonu, Brezilya’da üretilen tamamen elektrikle çalışan ilk kamyon olma özelliğini taşıyor. e-Delivery kamyonu, şehir içi dağıtım ve gelişen pazarlardaki tüm uygulamalar için özel olarak tasarlandı. Araç, ilk olarak dokuz ve on bir tonluk brüt ağırlığa sahip modelleri ile piyasada yerini alacak.e-Delivery kamyonu, Almanya Hamburg’da düzenlenen Volkswagen Kamyon & Otobüs İnovasyon Gününde ve Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Fenatran Kamyon Fuarı’nda görücüye çıkmıştı. Volkswagen Caminhões e Ônibus şirketi, e-Delivery kamyonunu 2018’de pilot filolarda test etmeyi planlıyor. e-Delivery kamyonu, müşterilerine düşük emisyon çözümleri sunmak için Allison tam otomatik şanzımanları kullanan en yeni elektrikli araç olma özelliğini taşıyor.Allison Transmission Ürün Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk, konu ile ilgili açıklamasında; “Allison, elektrikle çalışan araçlara yönelik eğilimlere odaklanmış durumda. Bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlarda bulunmaya devam ediyor. Bu çalışmalar ile Allison, ticari araç alanındaki elektrikli modellere yönelik talepleri en iyi şekilde karşılamak üzere hazır bulunuyor” diye belirtti.Allison tam otomatik şanzımanların tamamen elektrikle çalışan kamyonlara sağladığı avantajlardan, ilk olarak 2015 yılında SCHERM Group faydalandı. SCHERM Group, yüzde yüz elektrikli, Allison 3000 Serisi tam otomatik şanzıman donanımlı Terberg YT202-EV terminal çekicisini BMW Group’un üretim tesislerine malzeme göndermek üzere kullanmıştı. SCHERM’in yakaladığı başarıyı takiben Elflein Spedition & Transport şirketi de BMW Group’un Almanya’nın Leipzig şehrinde bulunan tesisine yapacağı kısa mesafe taşımacılık faaliyetleri için yine Allison tam otomatik şanzıman donanımlı benzer bir elektrikli kamyon kullanmaya başladı. Allison’ın çoklu vites özelliği motor torkunu etkin bir şekilde artırarak daha uygun bütçeli ve hafif olan elektrikli motor kullanımına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra Allison tam otomatik şanzımanların güç çıkışı (PTO - power take off) özelliği de ilave bir elektrik jeneratörüne gerek kalmadan hidrolik pompa kullanılmasına olanak sağlıyor.Allison, birinci jenerasyon elektrikli hibrid tahrik sitemlerini piyasaya sunduğu 2003 yılından bu yana elektrikli araçlar üzerinde de faaliyet gösteriyor. Allison’ın elektrikli hibrid sistemi H 40/50 EP ile özellikle şehir içi toplu taşıma uygulamalarında kullanılan otobüsler hedef alınıyor. Bugüne kadar Allison, ticari araçlar için dünyadaki şirketlerin tamamından daha fazla elektrikli hibrid sistemi teslim ederek farkını ortaya koyuyor.