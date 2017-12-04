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Türk- İtalyan ortak şirketi “Anadolu Landini ” kuruldu

Türk- İtalyan ortak şirketi “Anadolu Landini ” kuruldu

Tarih 04 Aralık 2017, 12:02

Türkiye’nin lider motor üretim ve dağıtım şirketiAnadolu Motor ile133 yıllık traktör üreticisi İtalyan Argo Tractors yerli traktör üretimi için ortaklık anlaşması imzaladı.

Anadolu Motor ve Argo Tractors arasında Türkiye’de traktör üretimi için Eylül 2017 tarihinde yapılan anlaşma kapsamında kurulan Anadolu Landini, 2018 yılında 2.000 adet traktör üretmeyi planlıyor.  

İtalyan Landini traktörlerinin Türkiye’deki tek distribütörü olan Anadolu Motor ve Argo Tractors’ün eşit ortaklığı ile kurulan Anadolu Landini, Globe markasıyla Türkiye pazarının ihtiyacı olan 50 -75 beygir arası traktörlerin üretimini gerçekleştirecek.
 
Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş, Anadolu Landini ile Türkiye’nin toprak şartlarına uygun 5 modelden oluşan Landini Globe traktörlerinin dünyada sadece Anadolu Motor’un Şekerpınar’daki tesislerinde üretileceğini söyledi. Üretime 2018 yılı ilk çeyreğinde başlanacağını belirten Eriş, “Landini Globe serisini sadece Türkiye’ye değil dış pazarlara da sunarak ihracat gücümüzü artıracağız. Dolayısıyla bu yatırımın sadece Anadolu Motor için değil, ülke için de önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirliği ile ülkemize yatırım getirmekten, ekonomimize ve çiftçimize katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.
 
Anadolu Motor olarak bundan sonra traktörle ilgili tüm faaliyetlerini Anadolu Landini çatısı altında sürdüreceklerini belirten Eriş; “Portföyümüzde bulunan bazı modellerin; Powerfarm, 5H, Rex serilerimizin de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yerlileştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca diğer Landini modellerimizin de ithalatına devam edeceğiz. Türkiye’de üreteceğimiz Landini Globe serisinin 75 hp gücündeki modeline ait prototipini, Ekim ayında gerçekleşen Bursa Tarım Fuarı’nda lansmanını yapmıştık. Bununla birlikte Mart ayında yapılacak Konya Tarım Fuarı’nda Landini Globe serisinin diğer modellerinin lansmanını da yapacağız ” diye konuştu.
 
 

 

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