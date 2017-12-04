İDO, TOFD işbirliği ile gemilerinde engelleri kaldırıyor

Anasayfa » Güncel

04 Aralık 2017, 11:53

İDO, engelli misafirlerine daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunabilmek için düğmeye bastı.

Engelli veya yaşlı misafirlerinin daha konforlu bir yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla terminal ve gemilerinde iyileştirme çalışmalarına başlayan İDO, en fazla tercih edilen hatlarından biri olan Pendik-Yalova hattında engelleri kaldırıyor. Engelli bilet gişesinin bulunduğu Pendik ve Yalova iskelelerinde, tekerlekli sandalye kullanan misafirlerin geçişi için standartlara uygun rampa ve geçiş alanı oluşturan İDO, Pendik-Yalova hattında hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Sultan Mehmet-1 feribotlarına da engelli asansörü yerleştirdi. İDO, yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nden de danışmanlık alıyor.Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, İDO’nun Pendik İskelesi ile Recep Tayyip Erdoğan feribotunda yapılan düzenlemeleri, geçtiğimiz hafta yerinde gözlemledi. Keşif gezisinde iskelenin girişinden, yolcu bekleme salonuna, gemi girişinden, üst katta bulunan yolcu salonuna kadar tüm düzenlemeleri deneyim eden Semra Çetinkaya, bazı öneri ve yönlendirmelerde de bulundu. Pendik İskelesi’ndeki rampanın eğiminden ve engelli gişesinde göz seviyesinin tutturulmuş olmasından son derece memnun olduğunu belirten Çetinkaya, bu çalışmaların umut verici olduğunu sözlerine ekledi.Semra Çatinkaya ile birlikte keşif gezisine katılan İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Hande Ergünlü, titizlikle yürüttüklerini belirttiği çalışmalar kapsamında, denizcilik kurallarının ve gemi güvenliğinin elverdiği ölçüde en iyisini yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ergünlü, “Bu konuda alınacak çok mesafe var. Biz İDO olarak mesafeleri ve engelleri aşmakta kararlıyız. Bu amaç ve hevesle başladığımız iyileştirme çalışmaları kapsamında bu hattımızda hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Sultan Mehmet-1 gemilerimizde, sadece tekerlekli sandalye kullanan misafirlerimizin değil; hasta ve yaşlılarımızın, basamakları çıkamayacak durumda olan misafirlerimizin de kullanabileceği bir sandalye asansör düzeneği ekledik. İskele ve gemi girişlerindeki rampa ve kapıları buna göre düzenledik. Yolcu salonunda Semra Hanım’ın önerileri ile engelli yolcu alanı oluşturarak sabitleme mekanizmaları hazırladık. Akabinde iskeledeki yolcu bekleme salonuna engelli tuvaleti de yapacağız.” diye konuştu.İDO’nun Yalova, Yenikapı, Eskihisar, Bakırköy, Bandırma, Bursa, Topçular ve Sirkeci terminallerinde engelli tuvaleti bulunduğunun altını çizen Hande Ergünlü, yakın zamanda hayata geçecek yeni biletleme sisteminde engelli dostu gemi ve iskelelerin görülebileceğini de müjdeleyerek, çalışmaların diğer gemi ve iskelelerde de sürmesini planladıklarını sözlerine ekledi.