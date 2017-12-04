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Fortrans hedeflerine Tırsan ile ulaşacak

Fortrans hedeflerine Tırsan ile ulaşacak

Tarih 04 Aralık 2017, 11:00

Müşterisine en çok kazandıran treyler markası Tırsan, ilk tercih olmayı sürdürüyor.

“En kısa sürüde, en ekonomik ve sorunsuz teslimat” mottosuyla çalışan Fortrans Uluslararası Taşımacılık hedeflerini gerçekleştirmek için Tırsan’ı tercih ederek, filosuna 10 adet T.SCS M Tırsan Perdeli Mega Treyler kattı.

Treyler sektörünün 40 yıldır lideri olan Tırsan, geliştirdiği çözümlerle müşterilerine hedeflerini yakalamalarında yardımcı oluyor. Ekonomik, sorunsuz ve hızlı sevkiyat yapan Fortrans Uluslararası Taşımacılık bu amaçla filosuna 10 adet Tırsan Perdeli Mega Treyler kattı. Araçlar firmanın Büyükçekmece-Tepecik tesislerinde düzenlenen törenle Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek tarafından, Fortrans Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Orhan Naçar’a teslim edildi.

Doğu Avrupa hattında yaptığı taşımalarla adından söz ettiren Fortrans Uluslararası Taşımacılık, başta Romanya olmak üzere, Balkanlar ve Doğu Avrupa hatlarında büyümesini sürdürüyor. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan firma yetkilileri Ertan Öztürk ve Orhan Naçar, “Şirketimizin ana prensibi, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda en kısa sürede en ekonomik koşullarda ve sıfır sorun anlayışı ile sevkiyatları gerçekleştirmektir” dedi. Bu amaçla Tırsan’a yatırım yaptıklarını söyleyen firma yetkilileri daha önce filolarında 18 adet Tırsan bulunduğunu ve çok memnun olduklarını aktardılar.



Tırsan ile güçleniyoruz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Naçar, tekstil, otomotiv ve yedek parça ağırlıklı taşımalar gerçekleştirdiklerini, İstanbul, Bursa ve Romanya’nın başkenti Bükreş’te depolarının olduğunu belirterek, “Sürekli büyüyen ve rekabetçiliğini artıran bir firmayız. Müşterilerimizin beklentisini karşılamak için altyapımızın sağlam olması gerekiyor. Tırsan araçlarının kalitesi ve sorunsuzluğu ile bilinen bir marka. Bu yatırım bize güç katacaktır ve bu sayede müşteri memnuniyetimiz artacaktır” dedi.

Operasyonel verimliliğimiz arttı
Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Öztürk de filolarına kattıkları 10 adet Tırsan Perdeli Mega Treyler ile taşıma operasyonlarında verimliliklerini artıracaklarını söyledi. K-fix ile yüklerin 236 noktadan bağlanabildiğini, 2,5 ton yük direncine dayanıklı bağlama noktaları ile yükleri güvenli şekilde taşıyabildiklerini aktaran Öztürk, çatı kaldırma sisteminin de yükleme-boşaltma operasyonlarında kendilerine büyük kolaylık sağladığının altını çizdi.

 

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