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EyafExpo’dan Karsan’a “Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri” ödülü
04 Aralık 2017, 10:49
Geliştirdiği toplu taşıma çözümleriyle şehirlere modern ulaşım seçenekleri sunan Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda sergiledi.
30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de gerçekleştirilen organizasyonda, Karsan'ın engelli dostu modelleri, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Karsan, fuar kapsamında "Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri" dalında aldığı ödülle de toplu taşıma sistemleri dünyasındaki iddiasını tekrar taçlandırmış oldu.
Engelli erişimine uygun toplu taşıma çözümleri sağlayan yerli üretici Karsan, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerin kullanıcılarla buluştuğu EyafExpo’da 5'inci kez yerini aldı. Ulaşımda engelleri tümüyle ortadan kaldıran Karsan, bu sene 10’uncusu düzenlenen EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda, engelli erişimine uygun Jest + ve Atak modellerini sergilerken, engelliler haber sitesi yasadikca.com tarafından "Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri" dalında da ödüle layık görüldü.
Karsan Otomotiv Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "2013 yılından bu yana EyafExpo'da engelliler için geliştirdiğimiz teknolojileri ve yeni ürünlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Geçtiğimiz yıl ‘Engelli Dostu Toplu Taşıma Üretici Firma’ ve ‘Engelli Dostu Özel Onur Ödülleri’ ile onurlandırıldık. Böylesine farkındalık yaratan bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" yorumunda bulunarak, Karsan'ın engelsiz ulaşıma verdiği önemi tekrar dile getirdi.
2013 yılından bu yana EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılım gösteren Karsan’ın Jest + modeli, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk ve tek engelli dostu minibüsü olma özelliğini taşıyor. Fabrika çıkışlı olarak tekerlekli sandalye alabilen ilk minibüs unvanına sahip yeni Karsan Jest +, ergonomik tasarımıyla engellilere erişim kolaylığı sağlarken, fuarda sürpriz yeniliklerle gün yüzüne çıktı.
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