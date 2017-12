Merakla beklenen Mercedes-Benz X-Class, Türkiye'de

Anasayfa » Hafif Ticari

04 Aralık 2017, 10:23

X-Class aracılığıyla pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, bu yepyeni aracında tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi özgün özellikleri müşterilerine sunuyor.

2017 Temmuz ayında Cape Town’da dünya lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Aralık’ın ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Büyük bir ilgiyle beklenen araç, merkezinde etkileyici Mercedes-Benz yıldızı bulunan çift çıtalı heybetli ön ızgarası, aracın güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve LED teknolojisi seçeneğine sahip çarpıcı far tasarımıyla oldukça baskın bir görünüme sahip.Pick-up dünyasının yıldızı olmaya hazırlanan “Mercedes-Benz X-Class”, dört ve altı silindirli motor seçenekleriyle kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürüş keyfi sunuyor. Mercedes-Benz, X-Class’ı X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/140 kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek.Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunan ilk pick-up araç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda X-Class, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda şürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.Zarif çizgileriyle dikkat çeken X-Class, pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sunduğu üç farklı donanım seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor:Klasik dayanıklı kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerde idealliği sunuyor. Her türlü işi sırtlayan X-Class PURE aynı zamanda konforu ve tasarımıyla müşteri teslimatları, sevkiyatlar ve özel kullanımlar olmak üzere farklı beklentileri de karşılıyor.Güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı, hem konforu ile kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerine cevap veriyor.Ürün gamının bir diğer seçeneği olarak sunulan ve şehir yaşamı için sunduğu yüksek donanım paketi ile dikkat çeken X-Class POWER, tarz, performans ve konfora önem verenler için ideal.PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRESSIVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve donanım seviyesine bağlı olarak farklılık gösteren 17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor.Mercedes-Benz X-Class, zengin konfor ve güvenlik donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada disk frenler standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED farlar ve 360 derece geri görüş kamerası da sipariş edilebiliyor.Mercedes-Benz X-Class, 135.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.