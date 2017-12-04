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2018’in ilk müjdesi Tırsan'dan

2018’in ilk müjdesi Tırsan'dan

Tarih 04 Aralık 2017, 10:23

Uzman Tırsan servisleri hem treylerinizi hem sizi yeni yıla hazırlıyor.

Aralık’tan başlayarak 3 ay süreyle ücretsiz 30 nokta kontrolü, yedek parça ve işçilikte %20 indirim Tırsan Yetkili Servislerinde.

Her 500 TL’lik servis işleminize de Tırsan Yelek hediye!

Türkiye’nin en geniş servis ağı
Aracınızın durmadan yola devam etmesi bizim için esas olandır. Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip treyler markası olan Tırsan, uzman teknisyenler, orijinal treyler yedek parça desteği ile aracınızın yola sağlam basmasını sağlayarak yükünüzü hafifletir.

30 noktada kontrol
Tırsan yetkili servislerinde ücretsiz yaptırabileceğiniz 30 nokta kontrolü ile küçük, ancak ilerleyen dönemlerde araç, şoför, yük ve yol güvenliğini tehlikeye atabilecek problemler tespit edilerek giderilir.

 

 

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