Ermaksan, 3D metal yazıcıyı Türkiye’de ilk kez sergiledi

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04 Aralık 2017, 09:36

Ermaksan, üç boyutlu yazıcıların tek hammaddesi olan titanyum tozları üretiminin ardından, yüzde yüz yerli ve milli imkânlarla bünyesinde geliştirdiği 3D metal yazıcıyı, Türkiye’de de ilk kez, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı’nda sergiledi.

Sac işleme sektörünün önde gelen firmalarından Ermaksan, bilime dayalı teknoloji odaklı yatırım hamlelerine bir yenisini daha ekledi.30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında, Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı’nda boy gösteren Ermaksan, yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken, fuarda yapılan ikili görüşmeleriyle de önemli işbirliklerine imza attı.Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuarda yaptığı açıklamada, büyük önem verdikleri AR-GE Merkezi ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli çipi ile lazer rezonatörünü üretme başarısı gösterdiklerini anımsattı.Özkayan, AR-GE çalışmaları sonucu 3 boyutlu metal yazıcıyı ve üretim hammaddesi olan titanyum tozlarını da ürettiklerini belirterek, “Yüzde yüz yerli ve milli imkânlarla bünyemizde geliştirdiğimiz 3D metal yazıcıyı, ilk kez Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı aracılığı ile Türkiye’de sergiledik. Ürettiğimiz titanyum tozu Türkiye’de bir ilk; dünyada da sayılı diyebiliriz. Nitekim dünyada bu tozla ilgili bir ambargo söz konusu. Çünkü makine üretilse de toz yoksa bu konuda bir sorun oluşuyor. Titanyumdan sonra nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını da üretmeyi planlıyoruz” dedi.Yeni geliştirdikleri makinenin özelliklerinden bahseden Özkayan, şunları kaydetti: “Bu makinemiz, 25 cm x 25 cm taban alanına ve yükseklik olarak da 30 cm üretim kapasitesinde. Ermaksan’ın 1 KW’lık rezonatörü ile entegre edildiğinde, yerli lazer ile birlikte dışa bağımlılığı minimuma indirip, yerlilik oranını artırıyor. Makinede kullandığımız tüm kontrol yazılımları, yerli ve patenti de Ermaksan’a ait. Burada kullandığımız gerçek zamanlı izleme ve reaktif malzemeleriyle, titanyum tozlarını işleyebiliyoruz. Bu makinenin bir başka özelliği, içerisinde kullanılan lazerin de Ermaksan üretimi olmasıdır. Know-how’u tamamen bize ait olan bu üründe, yerlilik oranı son derece yüksek. 2018 yılıyla birlikte bu ürünü ticarileştirip, küresel piyasalara ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.Akıllı ve birbirleriyle iletişim halinde olan makinelerin ön plana çıktığı Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte, gelecekte insan gücüne ve emeğine daha az ihtiyaç duyan, bilginin ve makinelerin öncelikli olduğu bir üretim yapısına geçileceğini anlatan Özkayan, bu açıdan Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten, satan ve küresel rekabetçi piyasada geliştirdiği inovatif ürünleriyle boy gösteren bir konumda olması gerektiğini kaydetti.Özkayan, bu konuda sanayicilere büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekerek, “Üniversite - sanayi işbirlikleri oldukça önemlidir. Özellikle makine üreticileri, yüksek teknolojiye geçişte ilkleri gerçekleştirecek donanıma ve yapıya sahip ülkemizdeki en önemli unsur olmaya devam edecektir. Bursa, birçok alanda olduğu gibi makine imalat sanayinde de üretim hacmi ve geniş yelpazedeki hizmet ağıyla, küresel düzeyde sektörün merkez üslerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bursa’nın, ortaya koyduğu sürdürülebilir performansla, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 ve sonrasında da yine büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.