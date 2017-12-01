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Petlim en büyük gemileri Aliağa’da konuk edecek

Petlim en büyük gemileri Aliağa’da konuk edecek

Tarih 01 Aralık 2017, 13:42

Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu, eylülde ikinci fazı da tamamlanan ve 1.5 milyon TEU kapasitesiyle Türkiye’nin üçüncü büyük konteyner terminali olan Petlim’in bölge ticaretinde önemli rol oynayacağını söyledi.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Terminali, Ege Bölgesi’nin ticaretine çok önemli katkı sağlayacak, 16 bin TEU’luk en büyük gemilerin yanaşabileceği terminalin kapasitesi 1.5 milyon TEU olacak. Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren Ege Bölgesi’nde Petlim’in en büyük konteyner terminali olacağını ifade etti.



Petlim’in dünyanın en büyük terminal işletmecilerinden biri olan APM Terminals İzmir tarafından 28 yıl boyunca işletileceğini dile getiren Çırakoğlu, “Artık 16 bin TEU’luk büyük gemilerin de Aliağa’ya yanaşabileceğini düşünürsek, Petlim’in bölge ticaretine çok büyük katkısı olacağını söyleyebiliriz. Ulaştırma Bakanlığı’nın hali hazırda devam eden otoyol ve demiryolu bağlantıları da tamamlandığında rekabetçi yapımızla daha da ön plana çıkacağız” dedi.

400 milyon $’lık yatırım
Petlim’in tamamen Türk müteahhitleri, mühendisleri ve işçileriyle tamamlanarak 400 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçtiğini anlatan Çırakoğlu, “Petlim, eylül ayında ikinci fazın da devreye girmesiyle gerekli işletme izinleri alındıktan sonra kapasitesini iki kat artırarak 1.5 milyon TEU’ya çıkaracak. 700 metrelik konteyner rıhtımı, 42 hektarlık geri sahası ve 150 metrelik genel kargo ve dökme yük rıhtımı bulunan Petlim, 16 metrelik su derinliği ile 16 bin TEU kapasiteli son nesil gemilere hizmet verebilme özelliğine sahip. Terminalin yapım aşamasında yaklaşık 9 milyon adam/saat çalışıldı. APM Terminals İzmir tarafından istihdam edilecek çalışan sayısı da zaman içinde 600’e ulaşacak” diye konuştu.

SOCAR Türkiye’nin rafineri – petrokimya – enerji – lojistik – dağıtım – depolama entegrasyonuna değinen Çırakoğlu, Petlim’in bu vizyonun lojistik ayağını oluşturduğunu söyledi. Petlim’in SOCAR Türkiye bünyesindeki diğer deniz işlerini yapmak için de kendilerine bir referans oluşturduğunu ifade eden Çırakoğlu, şöyle devam etti: “Bizim sürdürülebilirlik hedeflerimizde başka projeler ve deniz operasyonları da bulunuyor. Enerji işinde olan her şirketin denizle bir ilişkisi olmak zorunda. Bu kapsamda birtakım kıyı yapılarının projeleri var; yeni inşa, güçlendirme, genişleme gibi. Bu projeleri yalnızca yapmak değil, yapılan yatırımın geri dönüşü, yarattığı fayda ve ticaret hacmi bizim için çok daha önemli.”



 

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