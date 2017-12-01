TEMSA’dan 14 araçlık teslimat

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01 Aralık 2017, 10:37

Temsa, Adıyaman Gülaras Turizm’e 10 Maraton ve 4 safir teslimatı gerçekleştirdi.

29 Kasım Çarşamba günü Temsa’nın Adana’daki showroomda düzenlenen törenle otobüsler Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl tarafından Adıyaman Gülaras Turizm firma sahibi Recep Dinç ve oğlu Harun Dinç’e teslim edildi.Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Adıyaman Gülaras Turizm firma sahibi Recep Dinç, sektöre bireysel olarak 1982 yılında adım attıklarını belirterek, “Bizim yolcu taşımacılığı dışında kum ocağımız, beton santralimiz, akaryakıt istasyonlarımız var. Ancak bir taraftan da bireysel olarak çalıştığımız bu sektörde en büyük hayalimiz bir gün firma sahibi olmaktı. 2017 Eylül ayı içerisinde Adıyaman Gülaras firmasını satın alarak en büyük hayalimize kavuştuk. Firmaların bireysel otobüsçülere yönelik yaptıkları haksızlıkları yapmamak için bir firma sahibi olmayı hayal ettim ve sonunda oldu. Bu dönemde yatırım yaparken sektörde yaşanan zorlukları da bilerek bu işe girdik. Ancak her sektörde sıkıntı var, sadece bu sektöre özel değil. Bizim en çok rahatsız olduğumuz konu iş üretmek yerine şikayet etmek. Biz iş üretmek için büyük çaba harcıyoruz. Muhasebecimizin verdiği bilgiye göre Adıyaman ilinde vergi rekortmeni olacağız” dedi.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründeki sıcak para dönüşünün hareketliliği sürekli kıldığına dikkat çeken Recep Dinç, “Sektörde yaşadığımız sorunlar arasında işin azlığı değil yetişmiş elaman konusu var. Bizim sektörde iyi elaman olmak, ahlaklı olmak değil daha çok işin kötü taraflarına gidiliyor. Hırsızlık öğreniliyor. Ama bizim sektör güzel bir sektördür, günü birlik paranın alındığı bir sektördür. Bereketli olan bir kazançtır. Ama Türkiye ekonomisine göre bir kazanıyoruz, yüz yiyoruz. Avrupa’da bir kazanır, bir yerdik. Ama o zaman da hiç kimseye yetmiyor. Herkes hakkından fazlasını bekliyor en önemli sorunlardan birisi de o” dedi.“Yolcularımız en iyisini hak ediyor” açıklamasında bulunan Recep Dinç, “Onun için biz de filomuzu son model araçlarla büyüttük. Firmayı aldığımızda bu hamleyi yapmak durumundaydık. Temsa yönetimi ve Murat Anıl bize çok büyük ilgi gösterdi, destek verdi. Yaklaşımları çok sıcaktı. Bize verilen sözler net oldu. Temsa sıcaklığını başka bir yerde görmedik. Şu anda 10 Maraton ve 4 Safir aldık. Toplam filomuzda şu anda 26 otobüs yer alıyor. Bu sektörü büyütmeye yönelik girişimlerimiz sürecek. Hizmetin en güzeli neyse, halkımıza yakışan neyse o hizmeti sunmak için çaba harcayacağız. Filomuzu büyütme yönünde çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte Temsa araç sayısını 35’e çıkarmak istiyoruz. Filonun tamamı 2+1 olacak. Özellikle artık yolcu 2+1 otobüs soruyor, bayanlar için de çok önemli hale geldi. Konfor farkı var. Bu sektör kaliteli hizmet isteyen bir sektör, biz de bu anlayışla yola çıktık. Çocuklarım da bu işi biliyor ve seviyor. Hedefimiz en iyi şekilde hizmet vererek büyümek” dedi.Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, “Sayın Recep Dinç, Adıyaman için çok değerli bir esnaf. Otobüs esnafına da hep yardımcı olmuş bir kişi. Kuvvetli bir ekibi var. Adıyaman yöresel ve ticari gelişimi ile güzide illerimizden birisi. Biz Recep beye bu yatırımının hayırlı olmasını dilerken, o bölgenin seyahat süreçlerinde daha büyük hacimli bagaj hacmine sahip otobüse ihtiyacından yola çıkarak referans noktasını Maraton araçlardan yana kullanmasından dolayı teşekkür ediyoruz. 10 Maraton ve 4 Safir ile başlıyoruz birlikteliğimize bunu önümüzdeki süreçte de geliştirmek istiyoruz. Adıyaman turizm potansiyeli de yüksek bir il. Sahip olduğu tarihi değerlerlerle çok daha fazla turist çekebilecek. Yatırımcının bu işe olan sevgisi özeni de bunu gösteriyor. Tercihlerinin Temsa olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde dostluk, satış ve satış sonrası süreci ile de devam eder. Artık bu bir evlilik gibi. Adıyaman halkına da bu otobüslerin hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız belasız günlerde bol kazançlar diliyoruz.Uzun bir süreç, meşakkatli ve helal kazancı olan bir sektör otobüsçülük. 2018 yılında yine işimizi birlikte büyütmeye yönelik görüşmelerimiz olacak” dedi.