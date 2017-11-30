|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Yılın en iyi araç kiralama firması: Europcar’ın oldu
30 Kasım 2017, 13:59
Europcar, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde 'en iyi araç kiralama firması' ödülünün sahibi oldu.
Türkiye’nin önde gelen firma ve işadamlarının ödüllendirildiği törene siyaset, magazin ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Tamay Kılıç ve Ata Çağlayan üstlenirken, Freestyle Danger Crew de şovlarıyla geceye renk kattı.
Ödülü teslim alan Europcar Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan " FDN Grubu bünyesindeki ASF Otomotiv’in temsilciliğinde her geçen gün büyüyen Europcar adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızın yoğun emeği ve şüphesiz kaliteli ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x