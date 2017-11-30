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Yılın en iyi araç kiralama firması: Europcar’ın oldu

30 Kasım 2017, 13:59

Europcar, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde 'en iyi araç kiralama firması' ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin önde gelen firma ve işadamlarının ödüllendirildiği törene siyaset, magazin ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Tamay Kılıç ve Ata Çağlayan üstlenirken, Freestyle Danger Crew de şovlarıyla geceye renk kattı.



Ödülü teslim alan Europcar Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan " FDN Grubu bünyesindeki ASF Otomotiv’in temsilciliğinde her geçen gün büyüyen Europcar adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızın yoğun emeği ve şüphesiz kaliteli ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.







