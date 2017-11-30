Mercedes-Benz Türk’ten Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine teknolojik destek

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30 Kasım 2017, 13:56

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” çerçevesinde bayileri ile birlikte 32 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor.

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor. Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-Benz Bayileri ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında yenilenen Başakşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi laboratuvarı Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.Proje kapsamında, meslek liselerinde laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz Laboratuvarları, teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendirilecekler. Bugüne kadar toplam 28 okulun laboratuvarı yenilenen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında toplam 32 farklı laboratuvar yeniden yapılandırılacak.“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket içinde hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.