Euro NCAP’ten Subaru XV’ye 5 yıldız

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30 Kasım 2017, 13:35

Türkiye’de Kasım ayında satışa sunulan Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP güvenlik çarpışma testlerinde en üst derece olan 5 yıldız ile ödüllendirildi.



Türkiye’de satışına Kasım ayında başlanan Yeni Subaru XV modeli, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın güvenlik performans testi olan Euro NCAP’ten en yüksek puan olan “5 yıldız” elde etti. Programa 2016 yılında eklenen güvenlik performansı kriterleri kapsamında, otonom sürüşe yatkın teknolojilerin çarpışmayı önlemedeki etkinliği ve yayaların korunması da artık değerlendirilmeye başlandı. Tüm versiyonlarında standart olarak EyeSight sürüş destek teknolojisi ile donatılmış Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP’in “Yetişkin Yolcu Koruması”, “Çocuk Yolcu Koruması”, “Yaya Koruması” ve “Güvenlik Asistanları” kriterlerinde elde ettiği ortalamanın oldukça üstünde puanlarla dikkat çekti.Subaru markası 6’ncı kez Euro NCAP’ten en yüksek puan olan 5 yıldızı alırken; 2009 yılında Legacy, 2011 yılında Subaru XV, 2012 yılında Forester, 2014 yılında Outback ve 2016 yılında Levorg ile bu ödüllere ulaşmıştı.Subaru’nun EyeSight özellikli 6 modeli “IIHS 2017 TOP SAFETY PICK + (TSP+) Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABD’deki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS, Subaru’nun 2018 model Yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini “IIHS TSP+” ödülüne layık gördü.Yeni Subaru XV’nin ilk güvenlik ödülü, Japonya’daki bağımsız test kuruluşu JNCAP’ten geldi. Subaru’nun yeni “Subaru Global Platformu” üzerinden geliştirilen ilk modeller olan yeni XV ve Impreza, NASVA tarafından gerçekleştirilen önleyici güvenlik performansı değerlendirmesi olan JNCAP’te 2016-2017 Grand Prix ödülüne ulaştılar. JNCAP sonuçlarına göre çarpışma performansı ve yaya koruması alanlarında 199,7 gibi rekor bir puana ulaşan yeni Subaru XV ve yeni Subaru Impreza, motor kaputunun üzerindeki yaya havayastığını (Japonya pazarında sunulmaktadır) standart olarak sunmalarıyla da “Özel Ödül” kazandılar.