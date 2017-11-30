TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Euro NCAP’ten Subaru XV’ye 5 yıldız

Euro NCAP’ten Subaru XV’ye 5 yıldız

Tarih 30 Kasım 2017, 13:35

Türkiye’de Kasım ayında satışa sunulan Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP güvenlik çarpışma testlerinde en üst derece olan 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Subaru XV “Yetişkin Yolcu Koruması” ve “Yaya Koruması” kriterlerinde, bu güne kadar Subaru modellerinin elde ettiği en yüksek skora ulaştı.

Türkiye’de satışına Kasım ayında başlanan Yeni Subaru XV modeli, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın güvenlik performans testi olan Euro NCAP’ten en yüksek puan olan “5 yıldız” elde etti. Programa 2016 yılında eklenen güvenlik performansı kriterleri kapsamında, otonom sürüşe yatkın teknolojilerin çarpışmayı önlemedeki etkinliği ve yayaların korunması da artık değerlendirilmeye başlandı. Tüm versiyonlarında standart olarak EyeSight sürüş destek teknolojisi ile donatılmış Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP’in “Yetişkin Yolcu Koruması”, “Çocuk Yolcu Koruması”, “Yaya Koruması” ve “Güvenlik Asistanları” kriterlerinde elde ettiği ortalamanın oldukça üstünde puanlarla dikkat çekti.

Subaru markası 6’ncı kez Euro NCAP’ten en yüksek puan olan 5 yıldızı alırken; 2009 yılında Legacy, 2011 yılında Subaru XV, 2012 yılında Forester, 2014 yılında Outback ve 2016 yılında Levorg ile bu ödüllere ulaşmıştı.



Yeni Subaru XV’nin kazandığı güvenlik ödülleri

Ekim 2017: Subaru’nun EyeSight özellikli 6 modeli “IIHS 2017 TOP SAFETY PICK + (TSP+) Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABD’deki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS, Subaru’nun 2018 model Yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini “IIHS TSP+” ödülüne layık gördü.

Nisan 2017: Yeni Subaru XV’nin ilk güvenlik ödülü, Japonya’daki bağımsız test kuruluşu JNCAP’ten geldi. Subaru’nun yeni “Subaru Global Platformu” üzerinden geliştirilen ilk modeller olan yeni XV ve Impreza, NASVA tarafından gerçekleştirilen önleyici güvenlik performansı değerlendirmesi olan JNCAP’te 2016-2017 Grand Prix ödülüne ulaştılar. JNCAP sonuçlarına göre çarpışma performansı ve yaya koruması alanlarında 199,7 gibi rekor bir puana ulaşan yeni Subaru XV ve yeni Subaru Impreza, motor kaputunun üzerindeki yaya havayastığını (Japonya pazarında sunulmaktadır) standart olarak sunmalarıyla da “Özel Ödül” kazandılar.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Yılın en iyi araç kiralama firması: Europcar’ın oldu

 Yılın en iyi araç kiralama firması: Europcar’ın oldu Europcar, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde 'en iyi araç kiral...

Renault sezonu Abu Dabi’de puanla noktaladı

 Renault sezonu Abu Dabi’de puanla noktaladı Renault Sport Formula 1 Takımı, Abu Dabi Grand Prix’sinde, Nico Hulkenberg’in takımına kazandırdığı puanlar ile FIA...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x