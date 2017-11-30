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EKOL, güvenli sürüş eğitimlerini artık kendi bünyesinde verecek

EKOL, güvenli sürüş eğitimlerini artık kendi bünyesinde verecek

Tarih 30 Kasım 2017, 13:01

Ekol, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından verilen “İleri ve Defansif Sürücülük Teknikleri Kurum Lisans Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Sektöründe öncü rolünü sürdüren Ekol, bu belgeyi Türkiye’de alan ilk lojistik şirketi oldu.

Ekol, lisans belgesi sayesinde bundan böyle Türkiye’de otomobil, hafif ticari ve ticari araçlar için güvenli ve defansif sürüş teknikleri, yorgunlukla mücadele, antiskid (kaymayı önleme), anti-rollover (devrilmeyi önleme) ve ekonomik sürüş teknikleri gibi eğitimleri şirket içerisinde verebilecek. TOSFED Sportif Sürücü, İleri ve Defansif Sürücü Yetiştirme Programları Talimatına uygun olarak eğitim aktiviteleri yapmasına izin verilen Ekol, bu akreditasyon sayesinde aynı zamanda sertifika verme yetkisine de sahip olacak. Ekol, bu yetki belgesiyle; müşterilerine, tedarikçilerine ve başka şirketlere de söz konusu eğitimleri sunabilecek.

Şirkette eğitimler, A sınıfı eğitici lisansı bulunan Ekol Lojistik Sürücü Eğitim Yöneticisi Yiğit Dedeoğlu öncülüğünde yürütülecek. Lisans belgesinin Ekol’e katma değer yaratacak birçok fayda sağlayacağını ifade eden Ekol İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Ünal, “Aldığımız yetki ile sürücülerimize verdiğimiz eğitimleri dış kaynaktan iç kaynağa yönlendirmiş oluyoruz. Böylelikle eğitim süreçlerindeki kaliteyi artırırken, maliyetleri de azaltmış olacağız. Ayrıca, bugüne kadar sürücülerimiz için dışarıdan bir gün olarak aldığımız eğitim hizmetini, Ekol bünyesinde iki güne yayarak verme şansını yakalayacağız” diye konuştu.

Eğitim sonrasında hazırlanacak sonuç raporlarının bir anlamda sürücülerin karnesi olacağını söyleyen Ünal, “Her sürücüye ayrı bir raporlama yapacağız. Sürücülerin becerilerinin ya da eksik yönlerinin kayıt altına alınarak, puanlandırılacağı bir sistemi uygulayacağız. Bu sayede sürücülerimiz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabileceğiz” dedi.



 

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