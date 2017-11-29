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Tek kartla Avrupa, Rusya ve Gürcistan

Tek kartla Avrupa, Rusya ve Gürcistan

Tarih 29 Kasım 2017, 17:32

DKV Euro Service Türkiye, Antakya’da gerçekleştirdiği toplantıda, bölgedeki lojistik şirketleriyle bir araya geldi.

Rusya bölgesinde verilen hizmetlerle, gelecek yıl iş hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda DKV, Rusya’daki 1200’ü aşkın Gazpromneft istasyonuyla, kaliteli kış yakıtını garanti ettiklerini duyurdu. DKV müşterileri,  Rusya’da pompa fiyatının altında, vadeli akaryakıt alabiliyorlar. Öte yandan, Rusya’da otoban ödemelerinde geçerli kutu artık DKV aracılığı ile alınabiliyor. DKV, Rusya’nın yanı sıra Avrupa ve Gürcistan’da da bu hizmeti veren tek şirket.

Avrupa, Rusya ve Gürcistan otoyollarında, markadan bağımsız 65.500 kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazar lideri DKV Euro Service, 24 Kasım 2017, Cuma akşamı Antakya’da gerçekleştirdiği toplantıda bölgedeki lojistik şirketleriyle bir araya geldi. DKV Türkiye satış ekibi ile Çek Cumhuriyeti ve Bölge Direktörü Ondrej Pavlik’in katıldığı toplantıda, bu bölgede verilen hizmetlere dair bilgiler ve 2018 yılı iş planları paylaşıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında DKV’nin Rusya pazarındaki ihtiyacı önceden görerek bu bölgeyi hizmet ağına dahil ettiklerini söyleyen DKV Çek Cumhuriyeti ve Bölge Direktörü Ondrej Pavlik, Gazpromneft ile yapılan işbirliği sayesinde bölgedeki istasyon sayısını ve yaygınlığını artırdıklarını belirtti. Ondrej Pavlik, “Rusya çok büyük ve dağınık bir coğrafya. Elverişli noktalarda bulunan 1256’sı Gazpromneft olmak üzere, toplam 2000 istasyonla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ayrıca, Rusya bölgesinde müşterilerimize destek sağlayan bir ofisimiz var. Özellikle lisan nedeniyle ortaya çıkan iletişim sorunlarında, yerel dili konuşan personelimiz müşterilerimizin yardımına koşuyor” dedi.

Rusya’da kaliteli kış yakıtında DKV garantisi
Yaptığı konuşmada kalitesiz yakıtın Rusya bölgesinin ortak sorunu olduğuna dikkat çeken DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “DKV olarak, müşterilerimize Gazpromneft istasyonlarıyla kaliteli yakıt garantisi veriyoruz. Ayrıca, müşterilerimiz bu istasyonlardan, kış  şartlarına  dayanıklı akaryakıtı, pompa fiyatının daha altına DKV CARD ile vadeli olarak satın alabiliyorlar. Aynı kartla otoban ödemelerini de yapabiliyorlar. Nakitleri ceplerinde kalırken, tüm ödeme operasyonlarını tek merkezden yönetebiliyorlar” diye ekledi.

Avrupa, Rusya ve Gürcistan’da tek kart
Deniz Çokcoş Sezer, DKV CARD’ın Rusya, Gürcistan ve Avrupa’da geçerli tek kart olduğuna vurgu yaparak, Avrupa için ayrı bir karta gerek olmadığını, aynı kartın Avrupa’da da geçerli olduğunun altını çizdi. Tek kartın firmalara hem finansal takip açısından büyük kolaylık getirdiğini, hem de DKV CARD’ın sunduğu yol yardım, araç tamiri, ceza ödeme gibi diğer avantajlardan yararlanma fırsatı sunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Müşterilerimiz, Rusya’daki otobanlarda geçerli kutuyu artık DKV aracılığı ile alabilecekler. Bu kutu ile rotalarını, ceza riski olmadan değiştirirken, hem tek geçiş karşılığında ödedikleri  yüksek komisyonlardan, hem de rota değişikliği nedeniyle devletin kestiği 2000 rubleye varan cezadan kurtulacaklar”.


 

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