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Almanya Schmitz Cargobull Telematik Bölümünün başına Marco Reichwein geldi

29 Kasım 2017, 17:25

Reichwein ocak 2018 tarihinden itibaren “Telematik” görevine başlayacak.

Marco Reichwein üniversite öğreniminden sonra otomotiv sektöründe satış ve pazarlama direktörü ve şirket yöneticisi olarak çalıştı.



Reichwein Volvo Güney Servis Merkezi'nin finansal servisinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı. Bu bölüm Fransa, ispanya ve İtalya'yı kapsıyor. Ayrıca kendisi son olarak EURO-Leasing şirketinin icra kurulu başkanlığını yürütüyordu.



Andreas Schmitz, Marco Reichwein ile birlikte bu kapsamlı iş için gerçek bir sektör tanıyanını şirketleri için kazandıklarını ifade ediyor. Kendisinin yan şirketleri Cargobull Telematics firmasında ticari araçlarda sektör deneyimi ve yöneticilik deneyimi ile beraber telematik konusunda stratejik bir yönetim gerçekleştireceğini ve bunun için çok uygun olduğunu belirtti.



Bu pozisyonda olan eski müdür Karl-Heinz Neu ise, yine Schmitz Cargobull şirketinin yan kuruluşu olan “KUBIKx” adlı dijital firmada yönetici olacak.



