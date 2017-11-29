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GEFCO Çin'den Fransa'ya 3 haftadan kısa sürede ulaştı

29 Kasım 2017, 14:54

Endüstriyel lojistikte global bir oyuncu ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grubu’nun konteyner yüklü treni, 11.000 km’lik Çin-Fransa yolculuğunu tamamladı.

Tren, PSA şirketi için Çin'in Wuhan şehrinden Kuzey Fransa'daki Dourges bölgesine 40’lık konteynerleri 3 haftadan kısa sürede taşıdı.



Blok yük treni, Çin'in Wuhan şehrinden 3 Kasım günü ayrılarak konteynerleri Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya üzerinden Fransa’ya taşıdı. Demiryolu şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum olan United Transport and Logistics Company (UTLC), Kazakistan’ın Dostık ve Beyaz Rusya’nın Brest şehirleri arasındaki 1520 mm ray genişliğindeki demiryolu bölümünde hizmet sağladı.



Blok yük treni, 22 Kasım’da Fransa'daki Dourges Terminali'ne varmadan önce Polonya ve Almanya üzerinden ilerledi. Gümrük işlemlerinin ardından, sevkiyat doğrudan Kuzey Fransa'nın Douvrin bölgesindeki otomotiv devi PSA'ya ait olan Française de Mécanique fabrikasına yapıldı.



40’lık konteynerlerle yüklü tren, İpek Yolu ticaret koridoru boyunca yedi ülkeden günde ortalama 600 km hızla geçerek 3 haftadan daha kısa sürede varış noktasına ulaştı.



GEFCO, farklı ülkelerdeki demiryolu ortaklarıyla ve Şanghay, Moskova ve Paris merkezli GEFCO Forwarding ekipleriyle birlikte bu projeyi yönetti ve koordine etti.



Tamamen konteyner yüklü tren, Çin'i Avrupa'ya bağlayan yeni İpek Yolu güzergahından faydalanmak için Çin Hükumeti tarafından başlatılan One-Belt-One-Road girişiminin de bir parçası.



Bu sevkiyatla kurulan Fransa bağlantısı, Fransa'yı yeni İpek Yolu üzerinde daha iyi konumlandırmak ve nakliyeciler ile alıcıları daha fazla yakınlaştırmak için önemli bir gelişme. Bugüne dek yeni İpek Yolu'nun pek çok güzergahı için nihai varış noktası Almanya ve Polonya’ydı.



GEFCO Freight Forwarding İdari Başkan Yardımcısı Anthony Gunn, konuyla ilgili şunları söyledi: “Lojistik sektöründe edindiği 65 yılı aşkın tecrübesiyle GEFCO, 4 yılın üzerinde bir süredir Asya'dan Avrupa'ya demir yoluyla sevkiyatlar yapıyor. Grubumuz, iki kıta arasındaki ticaretin büyümesi ile birlikte demir yoluyla yapılan konteyner sevkiyatını destekliyor. Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve işletme gelişimlerini desteklemek için sürekli olarak etkin, esnek, güvenilir ve emniyetli çözümler aramaya devam ediyoruz.”