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Renault Nissan Mitsubishi İttifakı satış sonrası vizyonunu TAYSAD üyeleriyle paylaştı

29 Kasım 2017, 14:44

Renault Nissan Mitsubishi İttifakı, satış sonrası yeni bölgesel organizasyonu hakkında bilgi ve stratejilerini Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle paylaştı.

Yeni Bölgesel Organizasyon sadece Türkiye değil; Romanya ve Rusya’yı kapsayan Avrasya Bölgesi ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Hindistan’ı kapsayan AMİ bölgesi üzerindeki etkileri toplantıya katılan otomotiv sektöründen üst düzey isimlere de aktarıldı.



TAYSAD Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya otomotiv sektöründen çok sayıda üst düzey yönetici katılırken Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü ve Renault Nissan Mitsubishi İttifakı Satış Sonrası ve Renault Nissan Satın Alma Organizasyonu (RNPO) temsilcilerinden oluşan heyet, TAYSAD üyelerine satış sonrası yapılanmayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantıda İttifak’ın satış sonrası izlediği stratejilere de vurgu yapılırken özellikle otomotiv tedarik sanayicilerinden beklentiler paylaşıldı.



“Yıl sonunda 27 milyar doları aşan ihracat”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, Türk otomotiv sanayinde daha önce görülmeyen rakamlar ile rekorlar kırıldığını belirterek, “Her geçen yıl istikrarlı bir ivmeyle büyüme devam ediyor. 2017 yılında da toplam üretim geçtiğimiz yıla oranla ciddi biçimde artış gösterdi. Tahminen 1 milyon 700 bin civarında, adet bazında üretimle yılı bitireceğiz. Yüzde olarak da geçtiğimiz yıla göre yüzde 18’lik bir artış söz konusu. 2017 sonunda 27 milyar doları aşan bir ihracat rakamı ön görüyoruz. Bu da Türk otomotiv sanayisi için oldukça iyi bir sonuç. Biz tedarikçiler olarak bu seneyi yaklaşık 10 milyar dolar bir ihracatla tamamlamış olacağız” dedi.



“Tedarik sanayimiz tüm dünyaya yayılmış durumda”

Toplantıda Renault ve Nissan’dan gelen üst düzey konuklarına TAYSAD’ın tarihi, üye yapısı ve geçen kırk yıllık süreçte gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler de aktaran Arıncı “TAYSAD olarak bugün 397 üyeye ulaştık. Yola çıkarken hedefimiz 400’dü. Görünen o ki çok yakın bir zamanda bu hedefi fazlasıyla geçeceğiz. 24 milyarlık iş hacmiyle 200 bin kişiye istihdam sağlayan TAYSAD, şimdilik 10 milyar dolar da ihracat kapasitesine sahip. Birçok üyemiz dünya çapında yatırımlar gerçekleştiriyor. 60’dan fazla üyemiz, 60’dan fazla ülkede 250 adet üretim yeri ve ofisi olarak yapılanmış durumda. Yani tedarik sanayimiz tüm dünyaya yayılmış durumda. Ayrıca tasarım merkezleriyle birlikte TAYSAD üyelerinin 103 adet Ar-Ge merkezi bulunuyor. Tam zamanlı çalışan personel sayısının düşürülmesiyle beraber Ar-Ge merkezleri sayısında artışın devam edeceğini ön görüyoruz. OEM’lerle birçok ortak proje gerçekleştiriyoruz. Bunu kendimize misyon edinmiş durumdayız. Bugüne kadar özellikle Renault ile çok sık aktivite gerçekleştirdik. Fiat, Peugeot ve Ford ile de sık sık iş birliği içerisindeyiz. Buradaki OEM’lerle iş birliklerimiz her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.



Toplantıda; Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Uğur Sermet tarafından Renault- Nissan- Mitsubishi satış sonrası yeni bölgesel organizasyonu ve stratejisi paylaşılırken mevcut satış sonrası paneli de tanıtıldı. Renault’nun alternatif firma arayışında olduğu ürün grupları da TAYSAD üyelerine aktarılırken, yedek parça satın alma prosesi, mühendislik ve kalite beklentileri konularında bilgiler verildi.



