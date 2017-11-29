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Lassa, yeni reklam filmi ile kardan kıştan korkmayanlara sesleniyor

29 Kasım 2017, 13:47

Türkiye’nin lider lastik markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak “biz korkmayız kardan kıştan” söylemiyle yeni bir reklam filmine imza attı.

Yeni reklam filminde Lassa’nın ‘sağlam’ ve ‘lider’ duruşuyla, memleket yollarında; kardan kıştan korkmadan yola çıkanlar ekrana taşınıyor.



Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak bir reklam filmi yayınladı. Türkiye’nin farklı yollarında ve coğrafyalarında geçen reklam filminde Lassa, kuru, ıslak, karlı ve buzlu zeminde ‘sağlam’ yapısıyla zorlu kış şartlarına karşı gücünü ortaya koyuyor.



Türkiye’nin kış lastiği pazarında en çok tercih edilen markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak yayınladığı reklam filminde Lassa ile kara, yağmura meydan okuyan; kardan, kıştan korkmadan yola çıkanları ekranlara taşıyor. Lassa ‘sağlamlık’ stratejisine uygun olarak yayınladığı reklam filminde bugüne kadar ünlü isimlerle yol arkadaşı olarak ekrana getirdiği ve klasikleşen gururlu Lassa yürüyüşünü bu kez farklı bir tema ile izleyicilere sunuyor. Lassa yeni reklam filminde, okula yetişmeye çalışan bir öğretmen, ekmeklerini aracına yükleyen fırıncı, toplantısını kaçırmamaya çalışan bir iş kadını gibi günlük hayatın içerisinde olan ve Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanların Lassa ile kahramanca aştığı yolların hikayesini ekrana getiriyor.



