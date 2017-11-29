TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Lassa, yeni reklam filmi ile kardan kıştan korkmayanlara sesleniyor

Lassa, yeni reklam filmi ile kardan kıştan korkmayanlara sesleniyor

Tarih 29 Kasım 2017, 13:47

Türkiye’nin lider lastik markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak “biz korkmayız kardan kıştan” söylemiyle yeni bir reklam filmine imza attı.

Yeni reklam filminde Lassa’nın ‘sağlam’ ve ‘lider’ duruşuyla, memleket yollarında; kardan kıştan korkmadan yola çıkanlar ekrana taşınıyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak bir reklam filmi yayınladı. Türkiye’nin farklı yollarında ve coğrafyalarında geçen reklam filminde Lassa, kuru, ıslak, karlı ve buzlu zeminde ‘sağlam’ yapısıyla zorlu kış şartlarına karşı gücünü ortaya koyuyor.

Türkiye’nin kış lastiği pazarında en çok tercih edilen markası Lassa, kış lastiği dönemine özel olarak yayınladığı reklam filminde Lassa ile kara, yağmura meydan okuyan; kardan, kıştan korkmadan yola çıkanları ekranlara taşıyor. Lassa ‘sağlamlık’ stratejisine uygun olarak yayınladığı reklam filminde bugüne kadar ünlü isimlerle yol arkadaşı olarak ekrana getirdiği ve klasikleşen gururlu Lassa yürüyüşünü bu kez farklı bir tema ile izleyicilere sunuyor.  Lassa yeni reklam filminde, okula yetişmeye çalışan bir öğretmen, ekmeklerini aracına yükleyen fırıncı, toplantısını kaçırmamaya çalışan bir iş kadını gibi günlük hayatın içerisinde olan ve Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanların Lassa ile kahramanca aştığı yolların hikayesini ekrana getiriyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Tek kartla Avrupa, Rusya ve Gürcistan

 Tek kartla Avrupa, Rusya ve Gürcistan DKV Euro Service Türkiye, Antakya’da gerçekleştirdiği toplantıda, bölgedeki lojistik şirketleriyle bir araya geldi.

Renault Nissan Mitsubishi İttifakı satış sonrası vizyonunu TAYSAD üyeleriyle paylaştı

 Renault Nissan Mitsubishi İttifakı satış sonrası vizyonunu TAYSAD üyeleriyle paylaştı Renault Nissan Mitsubishi İttifakı, satış sonrası yeni bölgesel organizasyonu hakkında bilgi ve stratejilerini Taşı...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x