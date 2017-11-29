Polat Hazır Beton filosunu Renault Trucks ile güçlendiriyor

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29 Kasım 2017, 13:24

Ankara’da hazır beton üretimi yapan Polat Hazır Beton, Renault Trucks hakim filosunu K serisi kamyonlar ile güçlendiriyor.

2000 yılında Ankara’da hazır beton üretimi ve satışına başlayan Polat Hazır Beton, Ankara’nın farklı bölgelerindeki 3600 m3 /gün kapasiteli 5 adet beton santrali ile inşaat firmalarına hizmet sunuyor. Polat Hazır Beton, “Standartlara Uygun Hazır Beton” üretmenin yanı sıra betonları döküm yerine kadar taşımak ve müşterinin hazırlamış olduğu kalıplara dökmek görevlerini de güçlü filosuyla yerine getiriyor. Kuruluşundan bu yana ürettiği hazır betonların nakliyesini Renault Trucks kamyonlar ile gerçekleştiren Polat Beton, 13 adet Renault Trucks K 430 mikser alımıyla yükünü hafifletiyor. Yeni kamyonları ile Polat Beton’un filosu 68 kamyona ulaşıyor.Renault Trucks yetkili satış ve servis bayisi Ceyhan Otomotiv’in Ankara tesislerinde yapılan teslimat törenine Polat Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Onat, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Ceyhan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Recai Yelliburun ve Genel Müdürü Emre Kirazcı katıldılar.Yeni araçlarını teslim alan Polat Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Onat, tören sırasında açıklama yaparak; “Polat Hazır beton olarak işimize ilk başladığımız günden bu yana Renault Trucks kamyonları kullanıyoruz. Yani 17 yıllık bir geçmişten ve deneyimden bahsediyoruz. Sağladığımız performans, araçların yüksek verimliliği, sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimi bizi tekrardan Renault Trucks'a yönlendirdi. Beton işimiz için yeni K serisi aracı demo için deneme kararı aldık. Demo sırasında Renault Trucks K serisinin sağlamlığı ve performansı oldukça etkileyiciydi” diye belirtti.Renault Trucks kamyonların uygun satın alma maliyetleri, düşük işletim giderleri ve uzun yıllar devam eden yüksek performansları göz önünde bulundurulduğunda toplam sahip olma maliyetinde büyük avantaj sağladıklarını belirten Ertuğrul Onat, “Şu anda yenilediğimiz Renault Trucks kamyonlarımızı 2005 yılından bu yana kullanıyoruz. Her aracımızın yıllık ortalama 100.000 km yaptığını ön görürsek kamyonlarımız, 1.000.000 km’yi geçti ve hiçbir sorun yaşamadık. Çalıştığımız bu kadar zorlu koşullarda 1 milyon km’de motorun açılmamış olması büyük başarıdır. Sadece çok düşük ve normal bir oranda bakım giderleri artmaya başladı. Aslında yenileme dönemi olmasa araçlarımız, halen performansı yüksek durumda kullanılabilir” diye belirtti.Onat, farklı markalar ile 4-5 sene kullanılan kaportanın Renault Trucks ile 10 yılı aşkın en zorlu koşullara dayandığını paylaşarak; “Filomuzda aynı segmentte farklı markalardan araçlar olduğu için çok rahat kıyaslama yapabiliyoruz. Yakıt tasarrufu açısından da baktığımızda yüzde 10 civarında bir tasarruftan bahsedebiliriz. 100 km’de 5 litre tasarruf sağlıyoruz” dedi.Sürücülerin de Renault Trucks K serisi kamyonların demo sürüşlerinde çok memnun kaldıklarının altını çizen Onat; “Sürüş konforunun yanı sıra aracın güvenliği de demo sürüşlerinde gözlemlediğimiz en önemli özelliklerindendi. Renault Trucks K serisi kamyonların şasi genişliğinin fazla olması aracın devrilme riskini azaltıyor. Motor freni sayesinde de güvenliği arttırıyor. Öte yandan Polat Beton olarak herhangi bir arıza olduğunda servisin hızlıca çözüm üretebilmesi ve kamyonu en az zaman kaybıyla tekrar işletmeye döndürebilmesi bizler için hayati önem taşıyor. Tüm bu koşulları üstün verimlilikle sağlayabilmesi nedeniyle tekrar Renault kamyonu tercih ettik. Önümüzdeki senelerde de Renault Trucks ile iş ortaklığımızı sürdürmeyi planlıyoruz” şeklinde bilgi verdi.Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, törende yaptığı konuşmada, “Renault Trucks K serisi, inşaat ve maden sahaları gibi zorlu görevlerde hizmet veren ticari araçlar için çıtayı yukarıya taşıyan kamyonlar. Tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de bu özel araçlar, müşterilerimizin sadece taşıdıkları yükü değil, operasyonel olarak zamanında, doğru şekilde teslimat ve maliyet yüklerini de hafifletiyor. Renault Trucks K serisi araçlarımızın performansına ve verimliliğine olan güvenimiz, bizi filolar için demo araçları sağlamaya yöneltti. Bugüne kadar araçlarımız test eden her filo, alım yaparak bu araçlarla güçlendi. Bundan sonraki dönemlerde zorlu uygulamalarda Renault Trucks K serisi kamyonları daha da fazla görev başında göreceğiz” diye belirtti.Ceyhan Otomotiv Genel Müdürü Emre Kirazcı ise törende Polat Hazır Beton ile iş birliklerine değinerek; “Polat Beton, Ankara'daki en önemli iş ortaklarımızdan. Büyüyen iş ortaklığımızı 13 adet yeni Renault Trucks K serisi mikserle güçlendirdik. Yeni K serisi, araçlarımızı hazır beton sektörüne sunarken Polat Beton gibi referansı güçlü bir firmayla iş birliği yapıyor olmamız bizim için çok önemli. Renault Trucks K serisi kamyon, şuan segmentindeki en güçlü, tasarruflu ve dayanıklı araç. Bu özel kamyonlar, inşaat, maden sahalarının yanı sıra beton alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve özelliklere sahip. Ekstra dayanıklılık ve güvenlik sağlayan, geniş ve güçlendirilmiş bir şasiye sahip. Renault Trucks ekibi olarak hedefimiz, sadece en güçlü ve en dayanıklı araçların satışını sağlamak değil, aynı zamanda hazır beton sektöründeki müşterilerimizin operasyonlarının verimliliğini, kilometre ve ton başına maliyetlerini minimize etmek” dedi.