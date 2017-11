Renault sezonu Abu Dabi’de puanla noktaladı

Anasayfa » Otomobil

28 Kasım 2017, 10:39

Renault Sport Formula 1 Takımı, Abu Dabi Grand Prix’sinde, Nico Hulkenberg’in takımına kazandırdığı puanlar ile FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nı altıncı sırada tamamladı.



Abu Dabi Grand Prix’si öncesi altıncı sıraya yükselmek için beş puana ihtiyaç duyan Renault Sport Formula 1 Takımı, tecrübeli pilot Nico’nun gösterdiği performansla birlikte sekiz puan alarak hedefine ulaştı.Yarışa yedinci sırada güçlü bir başlangıç yapan ve pozisyonunu koruyan Nico Hulkenberg, ilk sıralama turunda elde ettiği pist avantajı sebebiyle beş saniye ceza aldı. Cezasını on yedinci turdaki tek pit stop’unda çeken Nico, yedi saniyenin üzerinde fark yaratarak sekizinci sıradaki Sergio Perez’e karşı olan avantajını korudu. Önündeki Daniel Ricciardo’nun yarıştan çekilmek zorunda kalmasıyla bir sıra daha kazanan Alman pilot, yarışı altıncı sırada tamamlamayı başardı.Felipe Massa ve Fernando Alonso ile ilk on’a girmek için yakın bir mücadeleye giren Carlos Sainz ise Massa’nın 22’inci turda durmasıyla ciddi bir avantaj yakaladı. Ancak 31’inci turda pit stop gerçekleştiren Sainz, otomobilinin şerit dışına çıkması ve bir lastiğinin gevşemesi sebebiyle yarıştan erken çekilmek zorunda kaldı.Pilotlar sıralamasında Carlos Sainz’ın sezonu dokuzuncu, Nico Hulkenberg’in ise sezonu onuncu sırada tamamlamasıyla birlikte Renault Sport Formula 1 takımı, takımlar sıralamasında 2017 sezonunu altıncı sırada bitirdi.Gösterdiği performans ile takımının sezonu altıncı sırada tamamlamasında önemli rol oynayan Nico Hulkenberg, Abu Dabi Grand Prix’si sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Biraz stres yaşadığımızı söyleyebilirim. Çok ilginç bir ilk tur oldu. Pit stop sonrasında pistte oldukça hızlı olan Haas’ı geçmek zorundaydım ve arkamda avantaj elde etmek için bekleyen Checo vardı. En iyiler arasına girmeyi başardık ve oldukça iyi bir sezon oldu. Şampiyonadaki sıralamamız, gelecek sezon için motivasyon olacak. Sezonun ikinci yarısını iyi geçirdik, ancak bazı sorunlar yaşadık. Bu nedenle böyle olumlu sonuç elde ederek kışa moralli girmek harika.’’ dedi.Takımın diğer pilotu Carlos Sainz ise ‘’İyi bir yarış sürdürüyorduk ve ilk on’a girmek için mücadele veriyordum. Lastikle ilgili yaşadığım sorun sebebiyle durmak zorunda kaldım. Her iki otomobille de bitiş çizgisini görmeyi hak etmiştik ancak olumlu taraftan bakmak gerekirse, Nico takım için gerekeni yaptı ve yarışı altıncı sırada tamamlayarak gereken puanları aldı. Genel olarak iyi bir sezon geçirdik ve benim için Renault ile gerçekten güzel bir başlangıç oldu.’’ şeklinde konuştu.Renault Sport Formula 1 Takımı’nın Genel Müdürü Cyril Abiteboul, yaptığı açıklamada ‘’Sezon başında, beşinci olmak hedefiyle iddialı bir şekilde yola çıkmıştık. Tutkulu olmak iyidir ve her zaman yüksek hedefler koymanız gerekir. Bu sezon bütün bir yılın heyecanını son üç hafta sonuna sıkıştırmış olduk. Bazen çok agresif, bazen de çok ihtiyatlı davrandık ancak Abu Dabi’ye ciddi bir hazırlık yaparak geldik. Altıncılık olarak revize ettiğimiz sezon hedefimize ulaştığımız için gurur duyuyorum. Bu performans, takım için bir kilometre taşı ve pistte elde edilen sonuçların ötesine giden bir başarı. Takımın her üyesi için bir motivasyon kaynağı ve kış boyunca herhangi bir maddi değerden çok daha fazlasını ifade eden harika bir ödül.’’ dedi.