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En büyük Subaru yollara çıkıyor

28 Kasım 2017, 10:08

Subaru, yepyeni direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli benzinli bir motora sahip, 3 sıra oturma kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modeli, Subaru Ascent’i 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor.



Subaru, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda, 7 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla “En Büyük Subaru” unvanını kazanan yeni SUV’sini tanıtıyor. Subaru Ascent adındaki yeni modelde yeni geliştirilen turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir boxer motor kullanılıyor. 3 sıra oturma kapasitesiyle ailelerin tercihi olması beklenen Subaru Ascent, görüntüsüyle heybetli ve yetenekleriyle benzersiz olmayı hedefliyor.



Ascent, Subaru’nun yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükseliyor. Subaru’nun ABD Indiana’daki fabrikasında üretilen Ascent, 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.



Subaru’nun “Dinamik ve Dayanıklı” tasarım felsefesine göre şekillendirilen Ascent, geniş çamurlukları ve heybetli radyatör ızgarasıyla markanın simetrik sürekli dört çeker felsefesini vurguluyor. Önde 2, ortada 2 ve arkada 3 kişilik oturma kapasitesiyle Subaru’nun en fazla yolcu taşıyan aracı konumuna gelen Ascent, tüm yolcuları için geniş alan sunuyor.



