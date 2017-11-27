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Otokar'dan İnegöl’e Dev Teslimat

27 Kasım 2017, 21:43

Türkiye'nin öncü otomotiv şirketi Otokar, yılın en büyük Otokar otobüs teslimatını gerçekleştirdi.

Otokar’ın engelli yolcu taşımacılığına uygun en yeni otobüsü Sultan LF, İnulaş Taşımacılık’ın tercihi oldu. İnegöl’de 110 adetlik yeni Sultan LF filosu ile şehir içi ulaşımda modern bir dönüşüme imza atıldı.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını güçlendirmeye devam ediyor. Araçlarını kullanıcı beklentilerine göre tasarlayan ve üreten; araçlarında konfor, güvenlik ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, yılın en büyük teslimatlarından birini İnegöl’e gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden biri olan ve nüfus açısından en kalabalık ilçeler arasında yer alan İnegöl’de hizmet veren özel halk otobüsü şirketi İnulaş Taşımacılık, ulaşım filosunu 110 adetlik Sultan LF otobüs ile güçlendirdi.



İnegöl Kültür Parkı'nda düzenlenen 110 adetlik Sultan LF'nin teslimat törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnulaş Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otobüs Satış Müdürü Murat Torun, Bölge Satış Yöneticisi Sebahattin Yılmaz ile Otokar Bayi Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Atalay ve Atalay Otomotiv yöneticileri katıldı.



Teslimat töreninde gerçekleştirilen 110 adetlik araç yatırımının başta ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “İnegöllüler yeni araçlarımızdan dolu dolu istifade edecek. Toplu ulaşımda yeni bir dönem başlayacak. Yeni araçlarımızla ilçede kısa mesafeli araç kullanım oranı ortadan kalkacak. Kaliteli, güvenli, huzurlu bir ulaşım imkanı sunulacak. Şehrimizde yaşayan herkesi toplu ulaşıma teşvik etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin estetiği açısından farklı tipte araçlar yerine, 110 adet tek tip araç alımı yaptık. Süreçte emeği, katkısı olan herkese teşekkür ederim. Kazasız belasız binilmeyi nasip etsin. İnşallah vatandaşlarımız mutlu olur, memnun kalırlar” dedi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise şöyle konuştu; “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın vizyoner yaklaşımı ve planlaması sayesinde yıl başında ulaşımda planlanan değişim sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, rahatlıkla ulaşımını sağlayacak bir araçla buluşturmak istedik. Otokar şirketine teşekkür ederiz. Alçak tabanlı, içine yüksek tavanlı, biniş rampası yer alan ve yolcusuna rahatlık sağlayan araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Otokar'ın sektördeki yenilikçi anlayışını yansıtan Sultan LF'nin, modern tasarımının yanı sıra gelişmiş teknik özellikleriyle de sektöre kısa sürede yeni bir soluk getirdiğini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "İnegöl’ün modernleşen şehiriçi ulaşımında Otokar’ın en yeni otobüsü Sultan LF’nin tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Sultan LF; engelli yolcu taşımacılığına uygun yapısı, konforu ve ferah iç tasarımı ile İnegöl halkına rahat bir yolculuk imkanı sunarken, düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının da yüzünü güldürecek. Çağdaş tasarımı ile İnegöl’ün modern yüzünün temsilcisi olacak, ulaşıma yeni bir soluk getirecek araçların İnulaş Taşımacılık’a, İnegöl Belediyesi’ne, İnegöl, Bursa ve bölge halkına hayırlı olmasını dileriz" dedi.



Şehiriçi ulaşımda konfor çıtasını yükseltti

Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle de dikkat çekiyor. Yolculardan ayrılmış özel sürücü bölgesi, kısa vites kolu ve konforlu sürüşü ile rakiplerinden ayrışan Sultan LF'de klima, kamera ve kayıt sistemleri, dijital hat tabelaları gibi zengin donanımlar standart olarak sunuluyor. Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan Sultan LF, hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. Standart olarak 21+4(katlanır)+35+1, isteğe bağlı olarak 21+42+1 ve 21+1(tekerlekli sandalye)+35+1 yolcu taşıma kapasitesiyle üretilebilen Sultan LF, şehir içi ulaşımda fark yaratıyor. Otokar'ın yeni otobüsü Sultan LF, 8.4 metrelik uzunluğa sahip.



