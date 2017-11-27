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Fernas Şirketler Grubu da 30 araçlık yatırımında MAN'ı tercih etti

Fernas Şirketler Grubu da 30 araçlık yatırımında MAN'ı tercih etti

Tarih 27 Kasım 2017, 21:27

MAN araçları, üstün niteliklerinin yanı sıra yüksek yakıt tasarrufu, düşük işletme maliyetleri ve tüm Türkiye’de yaygın avantajlı Satış Sonrası Hizmetler ile ağır ticari araçlar pazarının en gözde markası olmaya devam ediyor.

Ankara faaliyet gösteren Fernas Şirketler Grubu da 30 araçlık yatırımında MAN’ı tercih etti. Fernas Şirketler Grubu, 7 adet 41.360 12 metre küpe uygun mikser ve  23 adet 41.420 otomotik damper aracı ile filosunu güçlendirdi.

MAN’ın Ankara’da bulunan fabrikasında gerçekleştirilen teslim törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ev sahipliği yaptı. Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Nasıroglu ile  her iki şirketin yetkilileri katıldı.   

Zorlu şantiye şartlarında arıza çıkartmayacak, güvenliği yüksek bir filo oluşturmak istediklerini belirten Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Nasıroglu “En az yakıt ile üstün performans gösterecek ve şoförlere kolay kullanım sağlayacak araçları tercih ediyoruz” dedi.

MAN araçlarının, yüksek teknolojisi, dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri gibi öne çıkan daha birçok özelliği ile olduğu kadar, yaygın Satış Sonrası Hizmetler ağı, sunduğu finansal çözümler gibi sunduğu birçok ayrıcalıklar ile müşterilerini her açıdan düşünen bir marka olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise “MAN ister bireysel olsun ister kurumsal, tüm müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak görmekte ve bu felsefe ile onları düşünerek hareket etmektedir. Bu nedenle de kurduğumuz tüm dostluklarımız, uzun solukludur. Fernas Lojistik de bu iş ortaklarımız arasındadır ve daha uzun yıllar bu dostluğumuzun süreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



 

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