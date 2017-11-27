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OİB’den otomotivdeki girişimci projelere 300 bin TL ödül

OİB’den otomotivdeki girişimci projelere 300 bin TL ödül

Tarih 27 Kasım 2017, 21:19

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışmasında Türk otomotiv sanayinin gelişimine katkı sunacak sekiz projeye toplam 300 bin TL para ödülü verdi.

OİB tarafından en büyük ödülü alan Hagelson projesi; çöpe giden atık veya fire halılardan yeniden kullanılabilir plastik ham madde üretmesi ile güzel bir geri dönüşüm örneği sergiliyor.  B-Preg ise araçların hafifletilmesine yönelik yüksek mekanik ve akustik performanslı doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzemeler üretmesi ile öne çıkıyor.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “Üç yılda destek verdiğimiz projelerle toplam 8 milyon TL yatırım, 86 milyon TL şirket değerlemesi, 3 milyon TL ciro ve 150 kişiye istihdam sağlanması gibi skorlara vesile olduk. Türkiye’nin doğru ve etkili yatırımlarla değişen otomotiv sektöründe çok büyük şansı var. Değişimde öncü olmak, genç girişimcilerimizle mümkün. OİB olarak onları desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından düzenlenen İTÜ Çekirdek Big Bang 2017 Girişimcilik Yarışmasında Türk otomotiv sanayinin gelişimine katkı sunacak projeleri ödüllendirdi. OİB, Big Bang yarışmasında 8 girişimci projeye toplam 300 bin TL para ödülü dağıttı.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu tarafından verilen projeler ve ödüller sırasıyla; Hagelson 70 bin TL, B-Preg 60 bin TL, Eyedius 50 bin TL, Ecogear 40 bin TL, 3DRubber 30 bin TL, Nika ECU 20 bin TL ve TrakTS ve Simularge 15’er bin TL oldu.  

OİB tarafından en büyük ödüle layık görülen Hagelson; oteller gibi kurumsal binalardan alınan atık halıların veya üretim tesislerinden çıkan fire halıların çöpe gitmesini ya da yalıtım malzemesi gibi tekrar geri dönüşemeyecek şekilde kullanılmasını önlüyor. Hagelson, geliştirdiği proje ile bu atıklardan yeniden kullanılabilir plastik ham madde üreterek güzel bir geri dönüşüm örneği sergiliyor. Diğer büyük ödülü kazanan projelerden B-Preg ise araçların hafifletilmesine yönelik yüksek mekanik ve akustik performanslı doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzemeler üretmesi ile öne çıkıyor.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, Big Bang kapsamında son dört yılda 135 girişimci projeye destek olduklarını ve çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Ödüle layık görülen sekiz projeden beşinin “Türkiye Otomotiv sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve 6. Komponent Tasarım Yarışması” etkinliğinde derece alan projeler olduğunu hatırlatan Burhanoğlu “Şimdiye dek destek verdiğimiz projeler arasında aldıkları yatırım tutarı milyon TL’leri bulanlar mevcut. Üç yılda verdiğimiz desteklerle toplam 8 milyon TL yatırım, 86 milyon TL şirket değerlemesi, 3 milyon TL ciro ve 150 kişiye istihdam sağlanması gibi skorlara vesile olduk” dedi.

Otomotiv sektörünün geleceğine girişimcilerle hazır olacağız
Günümüzde otomotiv endüstrisinin çok hızlı değiştiğine işaret eden OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “Bu değişimde öncü olmamız da bu tür genç girişimcilerimizle mümkün. Türkiye’nin doğru ve etkili yatırımlarla bu değişimde çok büyük şansı var. Gençlerin hayallerinin peşinde koşması için elimizden geleni yaparsak, aynı oranda gelecekle ilgili başarılı işlerin sektöre kazandırılmasını sağlayabiliriz. Bunu Türkiye ve endüstri için bir kazanç olarak görüyoruz. Sanayi sektörü çok hızlı bir şekilde servis sektörüne doğru ilerliyor. Servis sektöründe de yeni uygulama ve iş modelleri çıkacak. Buna en güzel hazırlığımız, bu tür girişimleri desteklemekle olacak. Bu anlamda OİB olarak gençlerin hayalini gerçekleştirmeye ve Türkiye’de girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

OİB Ödülleri

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, sekiz projenin sahiplerine ödüllerini takdim etti.

 

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