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Tofaş,MESS Altın Eldiven Töreni’nden üst üste 2. kez ödülle ayrıldı

Tofaş,MESS Altın Eldiven Töreni’nden üst üste 2. kez ödülle ayrıldı

Tarih 27 Kasım 2017, 21:08

World Class Manufacturing/Dünya Klasında Üretim (WCM) kapsamında Altın Seviye’de üretim yapan Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği alanında başarılı uygulamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından İstanbul’da düzenlenen Altın Eldiven Töreni’nden bir kez daha ödülle ayrılan Tofaş aynı ödülü üst üste ikinci kez alma başarısı gösterdi. Tofaş adına ödülü alan Fabrika Direktörü Erdal Şimşek aldı. Konuşmasında, “Tofaş olarak, uzun yıllardan bu yana, sıfır hata ve sıfır iş kazası hedefi ile çalışıyoruz. Yılda 55 bin saat iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Çalıştığımız ortamı güvenli kılarken uygulamalarımızı ilgili kesimlere yayma misyonunu benimsiyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruşu Tofaş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında farkındalığı artırmak, bu alanda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, iş güvenliği bilincinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Eldiven Yarışması’ndan birincilik ödülü ile ayrıldı. Çalışanların risk algılarının ve iş güvenliği uygunsuzluğunu tespit edebilme yetkinliklerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için kullanılan denetim sertifikasyonu uygulamasını sanal ortama taşıyan Tofaş, “Sanal Ortamda Risk Yakalama Sertifikasyonu Projesi” ile bu ödüle layık görüldü.

İstanbul’da düzenlenen törende Tofaş adına ödülü alan Fabrika Direktörü Erdal Şimşek yaptığı konuşmada “Tofaş olarak, uzun yıllardan bu yana, Dünya Klasında Üretim programı kapsamında, sıfır hata ve sıfır iş kazası hedefi ile çalışıyoruz. Yılda 55 bin saat iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Çalıştığımız ortamı güvenli kılarken uygulamalarımızı ilgili kesimlere yayma misyonunu benimsiyoruz. Son iki yıldır Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Altın Eldiven Ödülü’nü almaya hak kazanıyoruz. Bizi bu başarıya taşıyan tüm arkadaşlarımıza ve ödüle layık gören MESS yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

 

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