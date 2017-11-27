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Metin Elbeyli Sertrans Logistics’te
27 Kasım 2017, 21:04
Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics’in yeni Intermodal İş Geliştirme Müdürü Metin Elbeyli oldu.
Metin Elbeyli Sertrans Logistics Intermodal İş Geliştirme Müdürlüğü görevine getirildi. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamlayan Metin Elbeyli, profesyonel meslek hayatına 1996 yılında lojistik operasyonları yaparak başladı. 21 yılı bulan kariyeri boyunca lojistik sektörünün çeşitli firmalarında operasyon müdürlüğü, lojistik direktörlüğü ve genel müdürlük gibi görevlerde bulunarak uzmanlaşan Elbeyli, Türkiye – Avrupa arası intermodal taşımacılık ve demiryolu işletmeciliği üzerine proje çalışmalarında da yer aldı. Metin Elbeyli, T.C Kalkınma Bakanlığı “10. Kalkınma Planı Çalışmaları”nda “Türkiye Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu”nun üyelerinden biriydi.
Ulusal ve uluslararası pek çok deneyime sahip olan Metin Elbeyli, Sertrans Logistics’te intermodal taşımacılık operasyonları ve Avrupa ülkelerinde iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.
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