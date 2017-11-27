Uluslararası Yılın Pick-up’ı Ödülü’nün sahibi Amarok

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27 Kasım 2017, 21:02

Volkswagen Amarok, Uluslararası Yılın Ticari Aracı jürisi (IVotY) tarafından ‘2018 Uluslararası Yılın Pick-up’ı (IPUA 2018) ödülüne layık görüldü.

Volkswagen Ticari Araç’ın Amarok modeli, ‘2018 Uluslararası Pick-up Ödülü’nü (IPUA 2018) kazandı. Volkswagen Amarok, 2010 yılında da aynı ödülü kazanmıştı ve bu sayede aynı ödüle iki kez layık görülen ilk pick-up oldu.Jüri yaptığı değerlendirmede Amarok’u pick-up segmentinin “sıkı çalış, sıkı eğlen” felsefesinin cisimleşmiş hali olarak değerlendirirken, aracın tasarımına, hissettirdiği muhteşem hisse ve birinci sınıf kalitesine vurgu yaptı.Yeni Amarok’un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Volkswagen V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor. Amarok böylece, hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.Amarok’ta ön konsol, hem malzeme kalitesinin yüksekliği hem de fonksiyonel tasarımıyla bir önceki nesle göre tamamen yenilendi. Geniş görüş açısı ve yüksek malzeme kalitesi ile sınıfının standartlarının üzerinde bir şıklık sunan ön konsol, bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ile kullanım kolaylığı ve benzersiz bir konfor sağlıyor.Amarok’ta akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan “App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. “Elektronik ses güçlendirici”, sürücünün ön konsolda yer alan mikrofonla arka koltuktaki yolcularla yüksek hızlarda bile rahat konuşmasını sağlıyor. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.Amarok’ta standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülü IPUA, 25 ülkeden gelen dünyanın ünlü otomotiv gazetecilerinden meydana gelen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri (IVotY) jürisi tarafından, her iki ya da üç yılda bir veriliyor. Jüri üyelerinden 16’sı, aday olan araçları diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, belirlenen kriterler ışığında değerlendiriyor.Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Auto Credit” adı verilen kredi sistemiyle Amarok sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Volkswagen Amarok modeline Auto Credit’le aylık 1.440 TL’den başlayan taksitlerle kiralar gibi sahip olmak mümkün.