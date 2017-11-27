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Alışan’a Bir Ödül de Shell’den

27 Kasım 2017, 20:59

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve kısa bir sürede hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar lideri olmayı başaran Alışan Lojistik, küresel enerji ve petrokimya şirketi Shell’in düzenlediği Yol Güvenlik Konferansında ödül kazanarak sektördeki başarısını tescillemiş oldu.

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, kazandığı ödüllerle sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Shell organizasyonuyla gerçekleşen Yol Güvenlik Konferansında Alışan, yol ve iş güvenliği kapsamında ödülün sahibi oldu.



Alışan Lojistik ödülü; tanker sürücüsünün Shell’in müşteri sahasındaki güvensiz bir ortamını tespit ederek, tahliyeyi durdurması ve yetkililere haber vermesi dolayısıyla aldı. Konferansta Shell operasyon ve kalite yetkilileri ile Alışan ekibi sektöre ilişkin değerlendirmeler yapma fırsatı da buldu. Yol emniyetini kurum kültürünün yapı taşlarından biri haline getiren Shell’in bu yıl 8. kez düzenlediği etkinlikte toplam 11 sürücüye ödül verildi.



Kurulduğu günden itibaren sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen Alışan Lojistik, uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğunda, bünyesine farklı alanlarda çözümler üretebilen şirketleri ve hizmetleri de katarak bu hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor.



